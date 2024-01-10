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強冠餿水油害慘餅店 纏訟多年判賠17萬

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

老牌油品大廠強冠多年前將餿水油製成「全統香豬油」出售，高雄知名餅店「吳記食品」購入製作太陽餅中標，衍生報廢、退貨費用高達七千八百萬元，吳記向強冠求償；更一審判賠一一八八萬，最高法院認為仍有疑點待釐清發回更審，高雄高分院更一審昨宣判，改認僅太陽餅產品受損失，判賠十七萬一八五五元。可上訴。

「吳記餅店」二○一四年三月至八月期間向強冠公司購買七十箱「全統香豬油」製作太陽餅，同年九月強冠被踢爆利用餿水油煉製「全統香豬油」，多家食品業者中標，吳記食品面臨消費者退貨、商譽等損失。

事後吳記統計報廢品及營收影響，至少受損七千八百萬元，告上法院要強冠賠償報廢、退貨，以及廢棄物清運、商譽損害、營業損失。

強冠公司負責人葉文祥喊冤，表示向原料上游商人郭烈成買到劣質油，他們本身也是受害者。對於吳記求償應僅限於使用該油製作太陽餅部分，衍生其他商品退貨、報廢等損失應與劣油無關。

一審時，高雄地方法院認為強冠應連帶賠償報廢、退貨損失及清運回收費用共計一二○六萬元，強冠上訴，高雄高分院審酌兩造陳述意見，認為吳記求償條件合理，強冠應賠償一一八八萬元。

全案上訴至最高法院後，最高院認為原審賠償損失採售價計算亦有可議，撤銷發回更審。

高雄高分院更一審昨下午宣判，合議庭認定吳記僅在太陽餅商品使用「全統香豬油」，開放太陽餅以外商品退貨，屬出於自主決定，與強冠公司無關。

另外，吳記食品隔年營業額銳減，因無法舉證與強冠有關，綜合事證後，認強冠僅需負擔太陽餅退貨及報廢品清運費用，判賠十七萬一八五五元。

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