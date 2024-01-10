永安漁港「跑空單」弊案 起訴19人

桃園某營造公司二○二○年得標永安漁港疏浚工程採購案，勾結砂石車業者詐取四千多萬。記者周嘉茹／翻攝 桃園謝姓男子開設海樺營造公司，二○二○年得標永安漁港疏浚工程採購案，卻勾結砂石車業者「繞場跑空單」詐取四千多萬元。謝男等五人在押，扣押八百多萬，桃園地檢署昨偵結起訴十九人，建請法院從重量刑、沒收不法所得。

海樺二○二○年得標桃園農業局辦理永安漁港泊地及航道疏濬工程採購案，追加辦理第一次變更設計案，依約須疏浚永安漁港泊地及航道淤泥達五萬一五三四立方公尺。

但謝男勾結砂石車運輸業者，調派砂石車前往土資場「繞場」，砂石車內雖然有汙泥，卻未實際收容到土資場，再出售車內汙泥。許姓砂石業者同意承接，並以每車次一百元調度砂石車繞場，合計出售高達一萬二八五七點六立方公尺淤泥。

另謝男等人又以「跑空單」方式，即砂石車內無汙泥，卻假裝已裝載汙泥前往土資場，未依約疏浚淤泥共三萬八六七六點四立方公尺，與砂石車業者共同詐取工程款項再出售獲利，犯罪所得高達逾四千一○九萬元。

檢方去年指揮桃園市調處，先搜索海樺營業處所、被告住處等十處，約談被告及證人共十六人，並聲押謝男等四人獲准；再發動四波搜索相關營業處所及被告住處共廿六處，約談九名相關被告，聲押蔡姓被告獲准；另凍結海樺銀行帳戶內款項逾一五七萬元，許姓被告等人主動繳回不法所得逾六四七萬元。

桃檢昨偵結，指謝男等人置我國漁民生計及航海安全於不顧，依涉犯刑法行使業務上登載不實之文書等三項罪嫌及廢棄物清理法等兩項罪嫌，起訴謝男等十九人及五間公司。