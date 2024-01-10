台南議長賄選案 李鎮國夫妻翻供

台南正副議長賄選案，檢方指控民進黨前中執委郭再欽離開安定聚會場合，經在場女子轉告議員李鎮國夫妻「放心會補你四年薪資」；檢方偵訊時，李氏夫妻一致提到薪資保證，但台南地方法院昨審理，兩人改口稱郭僅說「會補你」，完全沒提到薪資，李還解釋當時會提到薪資保證，是夫妻討論後自己認定的。

李鎮國說，前年十二月廿日在菜市場旁小巷子遭人比「七」（狀似手槍），還說「票不要亂投」，原不以為意，直到大批員警到服務處關心，才覺得該謹慎點。隔天黃怡萍說李文俊擔心他遭恐嚇，才由妻子開車載他，前往黃女安定住處。

他到場後請李文俊放心，投票意向不會改變；此時，他才第一次看到郭再欽，也才得知黃麗招是支持李文俊。

檢方起訴，郭再欽等人在該場合提及Ａ保證、Ｂ折扣、Ｃ經費、Ｄ薪資，涉投票行求、期約或其他不正利益；李鎮國說，他怕李文俊被騙，才向郭再欽提到找市長黃偉哲出來保證，議長票投邱莉莉、副議長投李文俊。

至於Ｂ折扣，郭再欽提到他介紹買房屋打八折，李鎮國說，里長在社區建案都可能買到八折，他自己講也做的到。Ｃ經費部分，身為黃復興黨部副主委票投民進黨，下次選舉恐有困難，會幫忙助選、贊助等，他則說沒什麼印象。

檢方也詢問李鎮國夫妻有關Ｄ薪資，指郭再欽先行離開會場後，黃麗招或黃怡萍轉告，放心「補你四年薪資」，兩人在檢調筆錄一致提到此事，李改口，稱接受訊問時身心俱疲，是「補你」才對。

他說返家後與妻子討論此事，「補你四年薪資」是自己的想法。李妻高玫仙也說，當時已向檢察官表示「我記錯了」。他指打屁、閒聊談話內遭檢方起訴，感到遺憾。

檢方認為，李鎮國從「補你四年薪資」、「補你四年」到昨天「補你」的說詞一直變化，應以最接近發生時間的供詞，較為可採。