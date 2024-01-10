幻象戰機弊案 汪傳浦妻兒獲不起訴

幻象2000戰鬥機。圖/聯合報系資料照 已故軍火商汪傳浦、汪妻葉秀貞及汪的四名子女，涉嫌於一九九○年間收取「飛龍專案」幻象戰機軍事採購案回扣約法郎廿一點六三億元，全案因逾廿五年追訴時效，台北地檢署昨偵結，葉秀貞和四名子女均獲不起訴處分。但檢方表示，葉秀貞等人的國外銀行帳戶仍繼續凍結。

據了解，我國已經向奧地利、盧森堡、澤西及曼島請求追回汪家不法所得，四國法院仍在審理幻象案件中，未有最終局裁判，司法互助效力仍所及，葉等人國外銀行帳戶資產繼續凍結。

汪家律師質疑，檢方根本沒有關於幻象兩千的證據，向各國提司法互助都是以拉法葉艦案為本，如今指相關海外資產繼續凍結，毫無所本。

檢方指出，汪傳浦身為開泰公司的實際負責人，亦同樣是英屬維京群島商BUCELLATTIE INTERNATIONAL INC等四間公司實質管理人。由汪、葉、長子汪家興、次子汪家勇、三子汪家明與長女汪君玲擔任董事、股東或秘書。

葉等人知悉我國空軍考慮採購法國幻象戰機後，汪負責與法國方聯繫、葉簽署回扣協議書。一九九一年空軍出具採購幻象意願回函，兩人以開泰名義，與幻象戰機雷達製造商湯姆笙公司締結佣金協議書，有效期間三年，收取採購案契總價款百分之十五佣金。

一九九二年，汪傳浦與法國達梭、史涅格瑪、湯姆笙及馬特拉等公司，簽署幻象戰機及飛彈供應商協議書，汪最高可收取總價款百分之十一點五以上的佣金。

汪家六人透過信託秘書公司，擔任BUCELLATTIE公司股東收受佣金。一九九二年十二月廿九日至一九九八年九月三日止，汪收受回扣共法郎廿一點六三億元。

檢方認定，葉秀貞涉犯修正前貪汙治罪條例第四條第一項第三款之共同連續收取回扣罪，四名子女涉犯同條例之幫助連續收取回扣罪，追訴權時效期間廿年，追訴時效自應加計因通緝而停止五年，共廿五年。

本案最後犯罪完成日為一九九八年九月三日，二○○六年三月廿日分案偵查、迄二○一八年六月六日通緝，最遲應於去年九月三日追訴。本案時效已完成，全案處分不起訴。