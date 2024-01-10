被指共餐涉賄 30里長提告吳崢

選戰白熱化，攻擊性文宣滿天飛。新北汐止選區民進黨候選人賴品妤昨控訴對手廖先翔，指廖里長樁腳以「投遞選舉公報」為由，進社區發放負面文宣；廖反擊說，選民起碼收到5張以上賴發的抹黑文宣，這種事不是先講先贏。中和區30名里長到地檢署按鈴申告，批民進黨候選人吳崢陣營影射他們收國民黨候選人張智倫的好處；吳崢說，尊重提告，也要張智倫說清楚。

賴品妤指控廖先翔為掩蓋自己劣跡斑斑，動用大規模抹黑攻勢，灑出負面文宣攻擊她。許多民眾收到廖先翔負面文宣信件，有收件人名字和地址，質疑廖如何取得個資，讓民眾感到不安。

賴還說，有大樓住戶說，社區明明公告「未經允許不得投遞文宣」，調閱監視器畫面發現，竟是國民黨籍里長向社區警衛謊稱「要投遞選舉公報」，進入社區後投放廖的負面文宣。

廖先翔指出，投遞文宣品上的民眾個資，是當事人參加活動自主留下的，也反控賴發負面文宣更猖狂，選民家裡起碼收到賴發出的5張以上抹黑文宣，選民心中有一把尺，不是先講先贏。

新北市中和區30名里長不滿名嘴李正皓將里長辦理的鄰里社區共餐，講成接受立委候選人張智倫以一里每月2次、各3000元紅包贊助，影射是系統性賄選，再與立委林楚茵、民進黨候選人吳崢開記者會抨擊，藉此替吳助選，昨前往新北地檢署，控告李、吳兩人涉嫌違反選罷法意圖使人不當選。

中和區里長聯誼會會長謝森儒等人手持標語喊「中和不要造謠者」，控訴李正皓、吳崢2人以不實文字、圖畫、錄音、演講等方式，捏造錯誤訊息。

謝森儒指出，鄰里共餐持續十多年，捐助者包含各政黨議員及善心人士，共餐的目是要找出高齡獨居者，如未參加則派員查訪。

吳崢強調，他對張智倫的指控都是有憑有據，物證已提交給檢方，張做法是先向里民宣傳自己來拜票，希望選舉時支持他，現場贈送現金或是物資，以產生對價關係，觸及法律紅線。