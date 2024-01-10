選前4天 赴陸旅遊介選案起訴

選戰緊繃，民進黨猛轟「中國介選」議題，檢調大舉在全台約談曾赴陸旅遊里長，投票前4天，在基隆和高雄市，分別有里長、旅行社負責人遭檢方以違反反滲透法、總統副總統選舉罷免法起訴。橋頭地檢署前天也傳喚大高雄里長交流協會黃姓總幹事等16人，宜蘭也有上百名里長、農會會員等遭傳喚，調查是否接受落地招待。

高雄地檢署偵辦大陸介選案，去年12月8日搜索三民區某旅行社王姓負責人等住所，帶回王男及證人等16人，王被控以「高雄基層交流參訪團」名義，招待里長前往北京參訪，6天行程只需繳交機票費，其他在當地食宿花費等都由大陸資助，王可從中抽取1000元當作「利潤」。雄檢昨依反滲透法、總統副總統選罷法起訴王男。

橋頭地檢署前天指揮警調偵辦一起陸資介選案，據悉傳喚大高雄里長交流協會黃姓總幹事等16人，並以涉犯反滲透法、總統副總統選舉罷免法及公職人員選舉罷免法等罪嫌，裁定黃以20萬元交保候傳，其餘人均請回。

基隆市吳姓里長涉嫌接受中共對台工作機關指示、委託或資助，組團赴中國大陸旅遊接受招待，台辦人員要求或誘使團員在今年選舉支持特定政黨。基隆地檢署偵查後認定吳男犯行屬實，依違反反滲透法、總統副總統選舉罷免法起訴。案發後吳本被羈押，昨以120萬元交保，限制住居及出境出海。

宜蘭地檢署昨也傳喚5團、上百名去年底赴陸旅遊的里長、農會會員、社團人士，調查是否接受落地招待。

國民黨宜蘭立委候選人黃琤婷批，若檢調掌握證據，早就該查辦，總是拖到選前才大動作開，已淪為執政者的工具。宜蘭地檢署表示，檢察官會綜合相關事證調查釐清，並沒有針對特定對象，也無預設立場，必要時會對外說明。