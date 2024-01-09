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國三生命案少保官沒作用？司法院2月起試辦保護管束風險管理行動方案

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

新北市國中生命案引發輿論撻伐，外界質疑少年保護官無法發揮作用，司法院表示近日已密集盤點不足之處，並檢討與行政機關間的聯繫，2月1日起6都的法院將試辦「保護管束風險管理行動方案」，選任專責的少保官，希望能提升聯繫效能。

去年1月至11月有9,111件少年及兒童保護事件要處理，但全國只有192位少保官，人力明顯不夠，司法院指將強化現行與行政院的政策協商平台機制

司法院表示，為建立少年事件中保護處分執行時的風險管理機制，提升少保官的風險管理意識、強化保護處分的分級輔導效益，將行少年事件保護處分風險管理（密集觀護）機制，選任專責的少保官針對少年保護管束事件試辦分級分類制度。對高風險個案，將建立評核及相關機關定期聯繫、個案研討機制，並規劃由6都的少年法院（庭）試辦，期間1年；未來司法院將按季開會督導，滾動式檢討可能的策進作為。

在國中生枉死事件發生後，新北地方法院竟「領導」行政機關警告民眾「勿轉」涉案少年、少女個資，觸發民怨，網紅小商人甚至在紐約租廣告牆曝光少年與少女長相，少年事件處理法是否需要修法、與時俱進，司法院表示事涉公共議題，有討論空間。

新北市國中生命案引發輿論撻伐，外界質疑少年保護官無法發揮作用，司法院表示近日已密集盤點不足之處，並檢討與行政機關間的聯繫。 圖／聯合報系資料照
新北市國中生命案引發輿論撻伐，外界質疑少年保護官無法發揮作用，司法院表示近日已密集盤點不足之處，並檢討與行政機關間的聯繫。 圖／聯合報系資料照

司法院 風險 機制

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