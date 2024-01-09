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宜蘭地檢署調查大陸旅遊團 黃琤婷批檢調淪執政黨工具

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭地檢署今傳喚逾百人去年底赴陸旅遊的里長、農會會員、社團人士，疑似調查是否有接受落地招待。時間鄰近選舉，國民黨宜蘭立委候選人黃琤婷批，若檢調掌握證據，早就該查辦，總是拖到選前才大動作開辦，已淪為執政者的工具。

據了解，宜檢今上午指揮調查站、警方等單位，在縣內各地帶人調查，傳喚4、5團旅行團超過100人，多為去年底飛往大陸旅遊，包含不少地方人士，外界猜測是否調查接受落地招待？

宜蘭地檢署表示，檢察官會綜合相關事證進一步調查釐清，並沒有針對特定對象，也無預設立場，待偵查告一段落，有必要時會對外說明。

黃琤婷今天在公辦政見發表會批，檢調介選，再次淪為執政黨的工具。檢調若掌握事證，早就該辦了，為何要拖到選前才辦？台灣司法就是如此，才讓人無法相信；宜蘭縣長林姿妙涉貪案是這樣，羅東鎮長吳秋齡紅酒涉賄案也是這樣，後者一審已判無罪，說明根本是栽贓抹黑。

黃琤婷批評，檢調選前再次大動作介選，淪為執政者的工具。記者戴永華／攝影
黃琤婷批評，檢調選前再次大動作介選，淪為執政者的工具。記者戴永華／攝影
宜蘭地檢署今傳喚100多人大陸旅遊團，外界懷疑是否調查赴陸招待，宜檢表示沒有針對特定對象，也無預設立場。本報資料照
宜蘭地檢署今傳喚100多人大陸旅遊團，外界懷疑是否調查赴陸招待，宜檢表示沒有針對特定對象，也無預設立場。本報資料照

黃琤婷 2024宜花東立委 2024選舉 2024立委選舉

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