影／陸發射衛星國家警報聲響後 高雄民眾疑似錄到「白影衝天際」

國防部今天下午發布「國家級警報」，以「防空警報」名義，指「中國於15:04發射衛星，已飛越南部上空」，就在警報結束後，高網路社群貼出1段8秒鐘影片，一道白影衝上天際，令不少網友驚訝。

這段影片是暱稱「阿名」的蔡姓男子貼上「Insta360 Taiwan」社群，他在下午3時24分貼出影片，留言「剛剛拍到，不知道是什麼」，因為正當警報內容提到「中國於15:04發射衛星，已飛越南部上空」，他說在高雄中華路拍到的，更引起網友遐想，不過他強調，「我不確定是什麼」。

國防部今天下午3時許透過電信系統，發布這通「國家級警報」，指「中國於15:04發射衛星，已飛越南部上空，若發現不明物體，通報警消人員處理」，幾乎所有人的手機，都接到警報聲響，引起騷動。

正當今天下午國防部發布警報後，高雄有人錄到白影衝天際。圖／360社群蘇竣名提供

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