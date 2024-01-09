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台東卑南鄉民代表吳憶琪涉妨害投票罪 一審判刑1年2月

聯合報／ 記者古和純／台東即時報導

台東卑南鄉現任鄉民代表吳憶琪前年參選時，明知選民須設籍選區並實際居住4月以上，吳女竟於選舉前一年與潘姓友人約定，分頭尋覓有意虛遷戶籍至潘女戶籍地的人選，並約定投票給特定候選人，經舉報18人觸犯妨害投票罪，近日分別遭法院判刑，其中吳憶琪被判1年2月徒刑，褫奪公權4年。

判決指出，吳女母親沈姓女子去年參選太平村長，其「老闆」張姓男子則為鄉長候選人，吳女明知須在選區居住4個月以上，才能成為該區選舉人，且小區域選舉若人為增加選舉權人選票，足以影響選舉結果，她竟起歹念以幽靈人口方式，人爲操縱假遷戶籍，以獲取投票資格。

吳女後續找來多人約定虛遷戶口，但其中范姓男子因擔心遭受刑事追訴，投票前半年即將戶籍遷返，另趙姓男子因遭通緝不敢投票外，其餘多人皆於投票當日約定投給吳女、沈女、張男。事後，台東地檢署接獲檢舉，吳女的選舉心機，才因此被揭露。

檢警調查，一開始吳女對操縱假遷戶籍一事，謊稱不知情，其餘人等則各編理由，合理化自己遷戶籍卻未居住的事實，且從多名被告的LINE對話中，發現吳等尋覓人選虛遷戶籍成為投票部隊一事，如「因為小琪要選代表」、「戶口能不能在明年五月時先遷到他們那，選舉完再遷回來」。

吳女等人辯護人雖主張多名被告皆無前科，請求諭知緩刑，但合議庭審酌吳女等人否認犯行，或僅坦承部分犯行，難認已有真誠悔悟，並審酌其等犯行侵害選舉之公平性及民主正當性，所為均應予懲戒，因此未給予緩刑，依此量刑。

台東卑南鄉現任鄉民代表吳憶琪。圖／翻攝自臺東縣卑南鄉民代表會官網
台東卑南鄉現任鄉民代表吳憶琪。圖／翻攝自臺東縣卑南鄉民代表會官網
台東地方法院外觀。記者古和純／攝影
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投票 戶籍 台東

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