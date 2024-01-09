宥勝涉強制猥褻不認罪 聲請傳被害人：之前沉默是在保護女生

本名王宥勝的藝人「宥勝」被控趁送女助理返回新北市新店區住處時，跨坐、強吻女助理，台北地檢署依強制猥褻罪起訴宥勝，台北地院今天開庭，宥勝否認犯罪，聲請傳喚被害人出庭。

法官同意傳喚被害人出庭，將由公訴檢察官主詰問，宥勝的辯護人行反詰問，屆時宥勝可能與被害人當庭對質。

宥勝出庭前未對案情回應，庭畢表示，之前一直保持沈默，是想要保護女生，還稱當事人其實沒有對他提告，也沒有對外說過任何一句話，他完全尊重她，所以不多做解釋。

宥勝說，現在已進到法庭程序，他會全力配合調查，來證明自己的清白；宥勝澄清事實不是外傳的那個樣子，有媒體詢問是否要替自己辯解？宥勝說，因案子既已進入司法程序，「有些會留在法庭裡說，好讓法官來判斷」。

宥勝說，很謝謝很多朋友的關心，快過年了要請大家多多照顧自己，他可能沒辦法說太多，要先回台中陪伴家人；至於可不可能和解？他說「要透過法官決定」。

依檢察官起訴，2016年底某日宥勝結束工作提議送女助理返家，女助理同意，由女助理駕駛宥勝的車子返回新北市新店區住處，2人抵達後，宥勝藉口要借廁所進入女助理的屋內。

不過，宥勝上完廁所後未立即離開，突然以面對面姿勢坐在女助理的大腿上，以手控制女助理的雙手，解開女助理的內衣，以舌舔耳，以手摸胸對女助理猥褻，女助理抵抗，宥勝才停手。

檢方偵查認定宥勝涉嫌強制猥褻，2023年11月將宥勝起訴，宥勝被訴後一度在臉書示「沒有做過的事，相信法官必定會還你清白」。