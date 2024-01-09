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不滿鄭正鈐遭影射炒地詐騙 藍營黨團赴地檢署提告

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹即時報導

民進黨新竹市立法委員候選人林志潔昨開記者會，質疑國民黨竹市立委候選人鄭正鈐與炒地、詐騙集團糾葛不清，更涉及地下金融操作。國民黨新竹市黨部主委李縉穎今天與多位藍營議員偕同律師到新竹地檢署提告林志潔妨害名譽、意圖使人不當選；林志潔也反嗆「歡迎提告」，這種濫用司法作為逃避問題的手段，實在是增加檢察官們工作負擔。

李縉穎今天下午與新竹市議會國民黨團總召陳慶齡、張祖琰、吳旭豐以及鄭正鈐競選總部共同前往新竹地檢署提告。李縉穎指出，林志潔一個素人教授，但選舉經費優渥讓其他候選人忘塵莫及，不但滿街看板多到被網友稱作「陰魂不散」，抹黑的文宣還可以做成精裝本，大撒幣完全不眨眼，令人好奇，林志潔若真的選上，要如何報答金主？

鄭正鈐委任律師王耀星指出，上次選舉民進黨候選人鄭宏輝才擷取法院判決內容大作文章，所有法院判決資料雖都可以公開搜索，但對手卻抓取片段公開資訊，恣意發展出點、線、面來捏造不實內容，同套把戲4年前玩過，如今又再來抹黑、抹紅，這次提告林志潔妨害名譽、意圖使人不當選是希望藉此端正選風。

針對鄭正鈐提告，林志潔競選辦公室也反擊，林志潔已經多次說明，記者會上提出對鄭正鈐的指控皆是引用司法判決紀錄，都有白紙黑字可查詢：「請問鄭委員，你現在是在說法官誹謗你嗎？」

林志潔競辦強調，鄭正鈐面對市民質疑沒有一次是本人直面問題來回應，所謂幫新竹市爭取預算完全是虛報假數字，請鄭回答五楊高架橋延伸，園區擴張計畫，大車站和輕軌預算，在會勘與爭取時，你人在哪裡？爭取預算缺席擺爛，動土興建立刻蹭聲量。

林志潔競辦痛批，鄭正鈐只會提林志潔看板多，但林志潔的看板數目根本不到鄭正鈐一半，「請問你哪來這麼多錢做看板，掛看板？且時間長達一年？該不會連看板的費用也是跟地下金融周轉或跟詐騙集團借貸的吧？」並呼籲鄭正鈐早日面對炒地、跟詐騙集團勾結，與地下金融糾紛等爭議，誠實說明才是正道。

鄭正鈐委任律師王耀星指出，這次提告林志潔妨害名譽、意圖使人不當選是希望藉此端正選風。記者黃羿馨／攝影
鄭正鈐委任律師王耀星指出，這次提告林志潔妨害名譽、意圖使人不當選是希望藉此端正選風。記者黃羿馨／攝影
國民黨新竹市黨部主委李縉穎今天與多位藍營議員偕同律師到新竹地檢署提告林志潔妨害名譽、意圖使人不當選。記者黃羿馨／攝影
國民黨新竹市黨部主委李縉穎今天與多位藍營議員偕同律師到新竹地檢署提告林志潔妨害名譽、意圖使人不當選。記者黃羿馨／攝影

林志潔 鄭正鈐 2024選舉 2024立委選舉 2024桃竹苗立委

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