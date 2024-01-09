宥勝遭控猥褻首現身！涉跨坐、強吻女助理 勁裝出庭預計無罪答辯

本名王宥勝的藝人宥勝被控2016年趁送女助理返回新北市新店區住處，跨坐、強吻女助理，依強制猥褻罪起訴，台北地院今天下午3時30分傳喚宥勝出庭。

宥勝一襲深淺配勁裝準時在律師陪同下出庭，表情嚴肅，開庭前未對案情多回應。

依檢察官起訴，2016年底宥勝結束工作提議送女助理返家，女助理同意，由女助理駕駛宥勝的車子返回女助理新北市新店區的住處，2人抵達後，宥勝藉口要借廁所進入女助理的屋內。

不過，宥勝上完廁所後未立即離開，突然以面對面的姿勢坐在女助理的大腿上，以手控制女助理的雙手，解開女助理的內衣，以舌舔耳，以手摸胸對女助理猥褻，女助理抵抗，宥勝停手。

檢方偵查認定宥勝涉嫌強制猥褻，2023年11月將宥勝起訴，由於宥勝被起訴後，一度在臉書示「沒有做過的事，相信法官必定會還你清白」，預計他將在法庭做無罪答辯。