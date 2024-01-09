台南正副議長賄選… 指述「補你4年薪資」 李鎮國夫妻今改口

台南市議員李鎮國說，當時接受調查後返家，與妻子討論此事，「補你4年薪資」是自己的想法，當時傳話者說的「補你」，事後再次接受偵訊時因而改口，擔心有所誤解。圖／本報資料照

台南正副議長賄選案，台南地院今傳喚同案被告議員李鎮國及妻子高玫仙作證，檢方起訴民進黨前中執委郭再欽離開安定聚會後，經轉述「放心會補你4年薪資」，李鎮國夫妻曾在檢調指述一致，今則澄清當時會這麼說夫妻討論後這麼認定的，對方僅說「會補你」，沒提到薪資。

李鎮國說，國民黨第1、2次黨團會議，對任何人搭配沒有意見，讓李文俊去努力，未料，第3次國民黨黨團會議時作出不得「民國配」、全力支持李文俊的決議，其實是護航郭信良，否定李文俊這段時間的努力，也否定其他可能選項很不公平。

他說，面對少數人獨斷、跋扈的決定，不得「民國配」，李文俊當場翻臉、拍桌，他詢問有無黨中央公文，對方說有卻拿不出來。事後在市調處才得知公文記載不提名正副議長、交由黨團協商。

他表示，前年12月20日他在菜市場建地旁小巷子遭人帶酒意對他比「7」，說「票不要亂投」，起初不覺得怎樣，直至大批員警到服務處關心，他才覺得應該謹慎。隔天黃怡萍請隨扈到服務處找他，說李文俊擔心他遭恐嚇一事，才由妻子開車載他前往安定黃怡萍住處。

李鎮國說，他當場請李文俊放心，投票意願不會因此改變，此時，他第一次看到郭再欽，這才知道黃麗招是支持李文俊。

面對檢方起訴A保證，他說，他怕李文俊被騙，才向郭再欽提到找市長黃偉哲出來保證，票投邱莉莉、副議長投李文俊。B折扣提到房屋打八折，是妻子閒聊，說到自己有塊地想自己蓋，才提到自己蓋不如去買。他說，里長在社區建案都可能買到八折，他自己講也做的到，嗤之以鼻。

至於C經費，因是黃復興黨部副主委，下次選舉有困難，會幫忙助選等，他說沒什麼印象。

D薪資部分，檢方詢問，郭再欽離開後，黃麗招或黃怡萍轉述，放心「補你4年薪資」，李鎮國夫妻當時檢調筆錄均提及此事且一致，他澄清說，接受訊問時身心俱疲，是「補你」才對。

他說，當時接受調查後返家，與妻子討論此事，「補你4年薪資」是自己的想法，當時傳話者說的「補你」，事後再次接受偵訊時因而改口，擔心有所誤解，害到其他人。他說，這些都打屁、閒聊，聽一聽就算了。

高玫仙也說，當天聚會跟先生回家討論 ，「補你」應該指的是薪水，是回家後自己討論出來；當天也向檢察官表示我記錯了。

檢方質疑，李鎮國從「補你4年薪資」、「補你4年」到今天「補你」說詞，一直變化，認以最接近發生時間的供詞較為可採。