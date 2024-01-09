台中市議員江和樹發快篩涉賄選？ 二審今判當選有效確定

台中市議員江和樹被控以快篩試劑向選民賄選，台中高分院今判當選有效確定。圖／本報資料照片

台中市第13選區議員江和樹被對手張滄沂指控在選舉期間，利用發放快篩試劑、大里潑水節摸彩活動的方式，向選民賄選，涉嫌違反選罷法，提出當選無效之訴，台中高分院今審結，認定江發放快篩的對象、抽獎活動都未限制是選區選民，張的指控並無足夠理由，駁回上訴，判當選有效確定。

判決指出，台中市第13選區（大里、霧峰）市議員當選人江和樹在前年間被對手指控，涉嫌先在前年1月間在大里市場內身穿競選背心，無償發放500組快篩劑給民眾，同年4月間在競選服務處，以安裝擋泥板兌換快篩劑為由，無償發放快篩試劑給民眾，同年8月間，則利用大里潑水節活動，提供數千元及數萬元的獎品，提供民眾摸彩，涉嫌賄選，因此對手張滄沂提出當選無效之訴。

台中高分院今審結，認定江和樹在發放快篩試劑時，沒有對領取快篩試劑民眾資格有何限制，江基於服務民眾而提供物資給民眾，難認是買票的對價，另外在以安裝擋泥板（上印有江和樹大頭照、競選請託貼紙）換取快篩試劑，則民眾替江宣傳的勞務對價，不是無償贈與，也沒有要求裝擋泥板的是選區選民，不認定是買票的對價。

台中高分院指出，張滄沂主張江和樹舉辦上開活動，是為向選民買票支持其競選市議員，犯選罷法第99條第1項交付賄賂罪，並無理由，因此駁回上訴，全案確定。