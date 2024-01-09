2024大選白、綠「111互別苗頭」 總統府周遭拼造勢...警公布管制圖

民進黨和民眾黨將在1月11日互別苗頭，同天在總統府周遭舉辦造勢活動，民眾黨當天下午5點起在北門廣場舉辦感恩守夜，而民進黨則是晚上6點半在凱道舉辦護國之夜。圖／聯合報系資料照片

2024總統大選1月13日登場，民進黨和民眾黨將在1月11日互別苗頭，同天在總統府周遭舉辦造勢活動，民眾黨當天下午5點起在北門廣場舉辦「感恩守夜」，而民進黨則是晚上6點半在凱道舉辦「護國之夜」。轄區中正一警方今天公布交通管制圖，指出10日早上11點至11日晚上10點，共有三階段交管，呼籲用路人提早改道，並配合員警指揮。

警方指出，10日早上11點至11日晚上10點，中正區凱達格蘭大道、北門廣場周邊博愛路及延平南路等路段分別有舉辦集會活動，為了維護活動交通秩序與安全進行交通疏導，三階段交通細節如下。

第一階段：凱達格蘭大道東、西向全線車道，10日11時起管制車輛通行，視交通狀況提早或延後管制，以搭設舞台、帳篷及LED投影幕等硬體設備。

第二階段：北門廣場博愛路、延平南路南、北向全線車道，11日9時起管制車輛通行，視交通狀況提早或延後管制，搭設舞台、帳篷及LED投影幕等硬體設備。

第三階段：中山南路快、慢車道；仁愛路一段往西方向車道；信義路一段往東方向車道，11日19時起視集會人潮情形彈性擴大交通管制範圍，將限制車輛通行，視交通狀況提早或延後管制。

警方說，總統府前凱達格蘭大道、懷寧街、公園路及貴陽街一段，將視活動維安情形，架設必要的安全設施及實施交通管制，集會期間行經相關管制區域內各路線公車，由台北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛，呼籲民眾注意；也建議用路人避開交通管制路段，提前改道行駛，遵守員警指揮疏導。