內湖情殺案 家屬提再議懷疑女主角是殺人罪共犯 已發回續查

內湖三角情殺案，廖女部分家屬提起再議，高檢署已發回。圖／本報資料照片

內湖三角戀情殺案，23歲男子高庭榮涉持刀砍殺45歲潘男10刀致死，遭依殺人罪起訴，依國民法官法審理。日前家屬懷疑高男可能獨自頂罪，廖女恐是殺人罪共犯，聲請再議，高檢署已發回士檢續查，由檢察官另案偵辦中。今士林地方法院開庭，整理全案爭執及不爭執事項，法官諭知，廖女案偵查結果不影響本案。

全案起源於，潘男去年3月21日凌晨，在25歲女友廖女內湖安康街住處，因廖女前男友高庭榮2時許到廖女住處交付安眠藥，潘男叫醒睡夢中的廖女，廖女疑因起床氣朝潘男丟寫字板，潘男誤會廖女對他不爽，爆發口角、肢體衝突，潘男疑對著廖女說「別以為我不敢動他」持刀劃傷高男右臉耳際，高庭榮涉從口袋抽出黑色折疊刀砍殺潘男頸、手、胸約10刀，大量出血倒臥血泊，送醫急救同年月30日不治。

此案第一時間被告為高男、廖女2人，經檢方偵查，僅起訴高男。廖女部分，因手機通聯難認教唆殺人，廖女毫髮無傷，報案時聲音平和，再距離廖母打119報案僅7分鐘，難認廖女在短時間內和高男有殺人犯意或教唆殺人等，再者，2把刀無廖女指紋等，罪證不足獲不起訴處分。

死者潘男母親等4、5名家屬關注案情，認為高庭榮第一時間辯稱是自殺，極有可能是獨自頂罪，懷疑廖女為共犯，提起再議，高檢署日前發回士檢，目前由檢察官偵辦中。今法院開庭，訴訟參與人的代理人表示，案件已發回士檢，有可能追加起訴廖女，可否併案審理？檢察官表示，案件尚未偵結，目前尚不變動。法官諭知，廖女部分另案偵辦，不影響本案審理。

士院今開庭整理爭執、不爭執事項，過程中法官2度休庭，由合議庭評議。檢察官認為，此案被告的犯罪動機，不僅只有因高男耳邊遭劃傷，又見潘男、廖女爭執拉扯，「情感糾葛」也是動機之一，不用具象化的列出動機。

法官諭知，此案爭執事項包含，一犯罪動機為何？二被告主觀有無殺人犯意，構成殺人或傷害致死罪？三是否構成正當防衛，有無刑法第23條但書防衛過當？全案預計今年2月29日檢辯雙方協商，3月14日開庭。