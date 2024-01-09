快訊

國家級警報大響的原因是它！ 大陸宣布「愛因斯坦探針衛星」發射升空成功

國家警報響...陳建仁立院收簡訊一度稱「大陸剛發射飛彈」 緊急更正說口誤

國防部兩度發國家警報 警示中共發射衛星飛越台灣南部上空

高雄里長交流協會總幹事招攬赴中旅遊 20萬交保

中央社／ 高雄9日電

中國介選又一樁，大高雄里長交流協會黃姓總幹事涉受中國台辦指示，招攬里長、農漁會成員接受落地招待、支持特定候選人，橋檢昨天搜索帶回16人，黃男諭知20萬元交保。

橋頭地檢署接獲中國介選，招待里長接受落地招待情資，指揮法務部調查局高雄市調查處、高雄市政府警察局岡山分局、刑事警察大隊、查賄專責隊等單位偵辦，昨天派員搜索，並傳喚黃姓被告和15名證人共16人到案說明。

檢調調查，擔任大高雄里長交流協會總幹事的黃男自去年起多次與中國台辦人員聯繫，招攬團員赴中國接受落地招待，且團員身分最好為里長或農漁會成員。

黃男談妥行程後，透過社區網絡招攬團員，去年9至12月陸續率團前往北京、廈門、武漢等地，並由中國台辦機關全額資助餐飲、住宿、參訪行程等費用。

行程穿插安排社區參訪及交流，更會宣傳「兩岸和平、反台獨、兩岸一家親」等言論，並期望團員支持主張相關理念政黨，台辦人員則藉機詢問參團人員政治傾向，或利用餐敘敬酒機會宣傳總統副總統選舉相關內容。且黃男帶團前往中國，邀集每個成員可獲取新台幣2000元至4000元不等報酬。

由於黃男到案後坦承犯行，檢方訊問後依涉犯反滲透法、總統副總統選舉罷免法及公職人員選舉罷免法等罪嫌疑重大，雖有羈押原因，但無羈押必要，據此諭知20萬元交保。

國台辦 罷免

延伸閱讀

高雄男因天冷無照酒駕 喝1杯藥酒要受罰2萬多

再爆中資介選！大高雄里長交流協會「總幹事」20萬交保

高雄梅櫻齊爭艷人潮湧 居民擔憂交通打結影響遊興

陳佩琪高雄市場掃街 批國民黨操作棄保

相關新聞

內湖情殺案 家屬提再議懷疑女主角是殺人罪共犯 已發回續查

內湖三角戀情殺案，23歲男子高庭榮涉持刀砍殺45歲潘男10刀致死，遭依殺人罪起訴，依國民法官法審理。日前家屬懷疑高男可能...

涉幻象採購弊案 汪傳浦妻兒逾追訴時效不起訴

已故軍火商汪傳浦被控涉及幻象2000戰機採購弊案，妻子葉秀貞、子女汪家興、汪家勇、汪家明、汪君玲被列貪污共犯通緝中。由於...

台中市議員江和樹發快篩涉賄選？ 二審今判當選有效確定

台中市第13選區議員江和樹被對手張滄沂指控在選舉期間，利用發放快篩試劑、大里潑水節摸彩活動的方式，向選民賄選，涉嫌違反選...

宥勝遭控猥褻首現身！涉跨坐、強吻女助理 勁裝出庭預計無罪答辯

本名王宥勝的藝人宥勝被控2016年趁送女助理返回新北市新店區住處，跨坐、強吻女助理，依強制猥褻罪起訴，台北地院今天下午3...

台南正副議長賄選… 指述「補你4年薪資」 李鎮國夫妻今改口

台南正副議長賄選案，台南地院今傳喚同案被告議員李鎮國及妻子高玫仙作證，檢方起訴民進黨前中執委郭再欽離開安定聚會後，經轉述...

2024大選白、綠「111互別苗頭」…總統府周遭拼造勢 警公布管制圖

2024總統大選1月13日登場，民進黨和民眾黨將在1月11日互別苗頭，同天在總統府周遭舉辦造勢活動，民眾黨當天下午5點起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。