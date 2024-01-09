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高雄男因天冷無照酒駕 喝1杯藥酒要受罰2萬多

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

夏姓男子（左（因天冷喝了1杯藥酒遇警方攔查，令他荷包大失血。記者林保光／翻攝
夏姓男子（左（因天冷喝了1杯藥酒遇警方攔查，令他荷包大失血。記者林保光／翻攝

天氣漸冷，高雄夏姓男子喝了1杯藥酒，2小時後騎機車外出，因沒戴安全帽遇警方攔車，經酒測出有酒精反應，雖未達涉公共危險罪標準，但這杯藥酒要受罰上至少2萬多元，令他荷包大失血。

據了解，48歲的夏姓男子1月5日晚間騎機車外出，在高雄市小港區桂陽路與桂明路口，因未戴安全帽遇警方攔查。員警在談話中聞到他口出酒氣，要求他接受酒測。

夏姓男子連2次對警方的簡易酒精檢知器吹氣，全都亮燈，警方對他酒測，呼氣酒測值測出每公升0.21毫克，警方立即告知他雖不到涉公共危險移送法辦的標準，但仍須扣車接受酒駕罰單。

不料，夏姓男子拿不出駕照，承認無照駕駛，不但因酒駕要受罰至少1萬5000元，無照駕駛也要被罰6000元，令他荷包大失血。

酒測 酒駕 安全帽

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