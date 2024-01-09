88會館案 檢察官王涂芝被控誹謗不起訴確定
前刑事局副局長黃建榮認為檢察官王涂芝於「88會館」案行政調查時胡亂指摘，提告加重誹謗。北檢處分王女不起訴，黃建榮聲請再議，高檢署認為再議不合法，本案不起訴確定。
檢警出入台北市「88會館」引發爭議，內政部警政署去年初公布調查結果，查出26名警察赴宴，懲處多名警官，包括黃建榮記過1次；台灣高等檢察署同時公布調查報告，將黃錦秋、王涂芝2名檢察官送交檢察官評鑑委員會評鑑。
高檢署認定，新北地檢署檢察官王涂芝因與警政署政風室合作偵辦員警「線上立破」偽造文書案，受邀參加政風室於民國109年1月17日舉行的尾牙餐敘。
高檢署報告指出，餐會後，時任保一總隊副總隊長黃建榮、政風室主任黃錦秋（現為高檢署檢察官）邀約續攤唱歌，到地下匯兌集團主嫌郭哲敏、林秉文管領的「88會館」接受無償招待；109年7月間，黃建榮、黃錦秋又在慶功宴後邀約王涂芝到信義路4段的「睿森銀樓」地下室私人招待所接受招待。
黃建榮認為，王涂芝於行政調查時做不實指控，高檢署主任檢察官鄭鑫宏於調查報告中製作不實筆錄，對王涂芝、鄭鑫宏，提出加重誹謗罪嫌告訴。
台北地檢署偵查認定，黃建榮不具告訴權，處分王涂芝不起訴，另鄭鑫宏罪證不足，予以簽結。
黃建榮就王涂芝不起訴部分，向高檢署聲請再議。高檢署審查後，認為黃建榮再議不合法，依法簽結。
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