快訊

鍋貼也逃不過！醫公布10大常吃「傷腎美食」 第1名是台灣之光

T1聯盟／太盤了？卡森斯見面會要價2萬 網諷：夜市就能看魔獸

前租客墜樓害房子變凶宅…家人拋棄繼承 房東靠1招成功索賠

88會館案 檢察官王涂芝被控誹謗不起訴確定

中央社／ 台北9日電

前刑事局副局長黃建榮認為檢察官王涂芝於「88會館」案行政調查時胡亂指摘，提告加重誹謗。北檢處分王女不起訴，黃建榮聲請再議，高檢署認為再議不合法，本案不起訴確定。

檢警出入台北市「88會館」引發爭議，內政部警政署去年初公布調查結果，查出26名警察赴宴，懲處多名警官，包括黃建榮記過1次；台灣高等檢察署同時公布調查報告，將黃錦秋、王涂芝2名檢察官送交檢察官評鑑委員會評鑑。

高檢署認定，新北地檢署檢察官王涂芝因與警政署政風室合作偵辦員警「線上立破」偽造文書案，受邀參加政風室於民國109年1月17日舉行的尾牙餐敘。

高檢署報告指出，餐會後，時任保一總隊副總隊長黃建榮、政風室主任黃錦秋（現為高檢署檢察官）邀約續攤唱歌，到地下匯兌集團主嫌郭哲敏、林秉文管領的「88會館」接受無償招待；109年7月間，黃建榮、黃錦秋又在慶功宴後邀約王涂芝到信義路4段的「睿森銀樓」地下室私人招待所接受招待。

黃建榮認為，王涂芝於行政調查時做不實指控，高檢署主任檢察官鄭鑫宏於調查報告中製作不實筆錄，對王涂芝、鄭鑫宏，提出加重誹謗罪嫌告訴。

台北地檢署偵查認定，黃建榮不具告訴權，處分王涂芝不起訴，另鄭鑫宏罪證不足，予以簽結。

黃建榮就王涂芝不起訴部分，向高檢署聲請再議。高檢署審查後，認為黃建榮再議不合法，依法簽結。

檢察官 黃錦秋 主任

延伸閱讀

宥勝被控以舌舔耳、手摸胸強制猥褻女助理 北院下午首開庭

色老闆辦公司旅遊 半夜摸上女員工的床...舔耳又摸胸

賴蕭競選影片「在路上」被控抄襲金穗獎得獎作 導演回應了

自由車／上周還傳甜蜜合照！奧運好手被控涉嫌開車撞死妻子

相關新聞

羅致政與蔡英文總統密會音檔外流 調查局立案查48小時可辨識完成

民進黨立委羅致政爆出疑與蔡英文總統談話的41分鐘錄音檔，內容從消災解厄談到黨內人事，但羅致政澄清錄音檔是是境外介選「變造...

幻象戰機弊案 汪傳浦妻兒5人因逾追訴期全獲不起訴

已故軍火商汪傳浦、汪妻葉秀貞及汪的4名子女等人，涉嫌於1990年間收取「飛龍專案」幻象戰機軍事採購案約法郎21.63億元...

招團赴陸「參訪」還能抽頭1000元 雄檢起訴首件反滲透法

高雄地檢署偵辦大陸介選案，去年12月8日搜索三民區某旅行社王姓負責人等住所，帶回王男及證人等16人，王被控以「高雄基層交...

涉幻象採購弊案 汪傳浦妻兒逾追訴時效不起訴

已故軍火商汪傳浦被控涉及幻象2000戰機採購弊案，妻子葉秀貞、子女汪家興、汪家勇、汪家明、汪君玲被列貪污共犯通緝中。由於...

台中市議員江和樹發快篩涉賄選？ 二審今判當選有效確定

台中市第13選區議員江和樹被對手張滄沂指控在選舉期間，利用發放快篩試劑、大里潑水節摸彩活動的方式，向選民賄選，涉嫌違反選...

2024大選白、綠「111互別苗頭」…總統府周遭拼造勢 警公布管制圖

2024總統大選1月13日登場，民進黨和民眾黨將在1月11日互別苗頭，同天在總統府周遭舉辦造勢活動，民眾黨當天下午5點起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。