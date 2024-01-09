再爆中資介選！大高雄里長交流協會「總幹事」20萬交保

橋頭地檢署外觀。記者古和純／攝影

橋頭地檢署主任檢察官顏郁山、檢察官楊翊妘昨天指揮警調偵辦一起中資介選案，據悉傳喚大高雄里長交流協會黃姓總幹事等16人，並以涉犯反滲透法、總統副總統選舉罷免法及公職人員選舉罷免法等罪嫌，諭知黃以20萬元交保候傳。

檢方指出，自去年起，黃男已多次與大陸台辦人員聯繫，並招攬團員赴陸接受落地招待，陸方向黃男傳達出團成員以里長或農漁會成員為佳，在談妥行程後，黃遂以社區網絡招攬團員，於去年9月至12月間，陸續率團分赴北京、廈門、武漢三地旅遊。

經檢方調查，旅遊行程，均由中國台辦人員協助進行安排，並由台辦機關全額資助餐飲、住宿、參訪行程等費用，並派員隨行。

據悉，黃男帶團前往大陸，就每位成員可獲取約2000元至4000 元不等之報酬。

檢方進一步說明，在每趟行程中，陸方會穿插安排社區參訪及交流，且有台辦人員到場發言，向參與團員宣傳「兩岸和平」、「反台獨」、「兩岸一家親」等言論，並表達期望團員支持特定政黨，黃男亦會在場附和，讓台辦人員趁機詢問參團人員政治傾向，並利用餐敘敬酒之機會宣傳總統副總統選舉相關內容。

橋檢表示，本起中資介選案經檢察官楊翊妘、周韋志、陳俐吟、陳韻庭、周子淳複訊，認黃男涉犯反涉透法、總統副總統選舉罷免法及公職人員選舉罷免法等罪嫌重大，有羈押原因，惟無羈押之必要，諭知交保20萬元。