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年利高達87％！鶯歌望族假冒三總醫101股東吸金3.6億 判刑11年

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

男子許建宗佯稱醫師、大企業股東吸金3.6億，遭新北地院判刑11年。記者蔣永佑／攝影
男子許建宗佯稱醫師、大企業股東吸金3.6億，遭新北地院判刑11年。記者蔣永佑／攝影

新北市一名原是鶯歌望族的男子許建宗，因家族陶瓷工廠經營不善，竟佯裝三總醫師及大立光、台北101、BURBERRY、文華東方等知名企業股東，生財有道，對外以最高年利率87.08％吸金，向11位金主騙得民3．6億餘元。新北地院依違反銀行法及詐欺取財等罪，判處他11年徒刑。

判決書指出，自2015年起，現年50歲的許男在鶯歌家族陶瓷工作坊內，開始向被害人佯稱未來將繼承工作坊對面的家族土地，且自己曾任三軍總醫院骨科醫生，以及大立光、台北101、BURBERRY 、一品衛浴、漢來集團、寒沐酒店、三井建設、文華東方、賓士汽車等知名公司股東。

許男向被害人表示，自己很有投資賺錢能力，只要若把錢交給他投資上述企業股票，每投資10萬元，每週保證獲利1300元至1670元，相當於年利率67.78％至87.08％，且保證可領回本金，共詐得11位被害人共3億6156萬元。

事實上，當時許男家族的陶瓷工廠，早因中國大陸廉價品傾銷生意慘澹，他明知無還款能力，都是拿後面被害人的投資款充當前面投資人的利息，卻在周轉不靈之際，又以投資雙子星大樓資金遭凍結，向另2名金主借款並詐得734萬餘元。

許男落網後，坦承以挖東牆補西牆的方式從事吸金。檢警查出，許男僅五專畢業，沒有醫學系學歷，且從未買賣任何股票，憑藉著長年經商的口條取信、詐騙被害人，11名被害人中受騙金額最高達1.88億元。

吸金

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