羅致政與蔡英文總統密會音檔外流 調查局立案查48小時可辨識完成

立委羅致深陷疑與蔡英文總統對話錄音黨外流風暴，調查局將立案追查真偽。記者陳正興／攝影

民進黨立委羅致政爆出疑與蔡英文總統談話的41分鐘錄音檔，內容從消災解厄談到黨內人事，但羅致政澄清錄音檔是是境外介選「變造」操作，由於事關總統層級，調查局層峰認為事涉國家安全，決定將立案追查音檔真偽，由於選戰進入最後倒數4天，調查結果能否在選前公布，預估可能性度不高。

羅致政前不久才被爆疑自拍不雅影片，調查局已將鑑定結果送交新北地檢署，沒想到7日又爆出疑與蔡英文談話錄音檔外流，內容包括勸蔡英文改運、並提及外交部長人事案、黨務等等。市議員游淑惠質疑，若這份音檔為真，那是誰外流？為何要錄音？她已將檔案送交檢調，希望不要跟不雅片鑑定一樣拖這麼久，檢調應盡速查明。

據了解，羅致政目前尚未赴調查局提告，調查局目前也尚未取得錄音檔，但此事有關元首層級，調查局會主動偵辦，除追查音檔有無變造，其他相關細節，包括音檔男女主角真實身分、音檔如何外流等細節，都將一併了解，其中如有涉及妨害秘密等刑事罪責，將依法嚴辦。

調查局指出，由於羅致政強調有境外是歷介選，調查局為釐清真偽，決定立案追查音檔真實性，若涉及不法，將報請地檢署指揮偵辦。調查局科學鑑識處設有聲紋鑑定，運用聲紋儀鑑定罪錄音帶聲音，提供擄人勒贖、恐嚇取財、貪汙、賄選、毒品交易等案情真相。由於每個人發音器官形狀、大小及結構不同，各具有「獨特性」，每個人發音時，「母音」共振頻譜的特徵，是做為說話者鑑別的指標。

如果羅致政指的是AI深偽仿聲變造，將由資安處運用偵測軟體去辨識，最快48小時內可完成。若是傳統的變造剪接，將由科學鑑識處負責。

這份音檔長達41分鐘，前半小時疑為羅致政的男聲提到，有個老師很厲害，能做法消業障，後半段男聲指出，行政院副院長沒做好，建議蔡英文用前民進黨主席卓榮泰幫忙處理黨務系統，更批評外交部長吳釗燮弄亂人事系統，也批評口譯哥、台北市議員趙怡翔的人事案。

前立委郭正亮指出，這個發生的時間應該是2019年1月，就是民進黨2018年地方選舉慘敗之後。所以那個「內文」不是講嗎：小英的命不夠硬，後來小英就做出一個決策，延後初選兩個月。

羅致政發布6點回應，定調音檔來源不明、非法變造，針對他個人介選的操作接二連三，上傳來源很清楚來自境外，顯然是鎖定他為對象的境外介選操作，「針對如此明顯的境外介選作為，期待國安及司法單位迅速處理。」

回顧1998年高雄市長選舉，當時市議員候選人陳春生投票前開記者會，公布市長候選人吳敦義的緋聞錄音帶，指控吳敦義與女記者有婚外情，儘管吳敦義的妻女力挺清白，但選舉結果揭曉，民進黨候選人謝長廷以4000多票險勝，吳敦義憤而提告。緋聞錄音帶經調查局送美國鑑定，證實經過變造，陳春生被判刑6月，緩刑2年確定。