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媽媽縱火欲與子女同歸於盡 受傷孩子「這句話」母親獲緩刑

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林地方法院對縱火燒傷子女的母親作出緩刑判決。記者蔡維斌／攝影
雲林地方法院對縱火燒傷子女的母親作出緩刑判決。記者蔡維斌／攝影

雲林縣一位母親育有兩讀小學幼童，112年2月與老公發生爭吵，患有精神障礙的她一時想不開，為子女餵藥後縱火焚屋，幸發現得早，兩童嗆傷和燒傷被救出送醫，幸生命無礙。但她一度拒捕咬傷女警，全案以殺人未遂、妨害公務起訴，雲林地方法院進行精神鑑定並調查家庭與子女情況，發現她操持家務也愛護子女，「我沒覺得媽媽和別人媽媽不一樣」孩子的一句話，讓母親獲判1年10月，緩刑5年。

判決書說，母親有精神障礙，平時須要服藥，和許姓老公育有一男一女，案發當時分別為11和10歲均就讀小學，112年2月間，與老公發生爭吵一時想不開，在臥室餵兩子女服下她的精神科藥物，兩子女漸失意識，再用打火機縱火，致房內塑膠椅、地板等遭燒燬。

當天人在外工作的老公查覺有異，打電話請其父和哥哥前往查看，兩人趕到時，看到男童跑出屋外哭並自己在沖水，趕緊將孩子抱離現場並報警，同時進屋將嗆傷失去意識的女童抱出並以椅墊撲滅地上的火，致火勢未再擴大，兩童經送醫急救，兩人分別吸入性嗆傷、燒燙傷，幸未危及生命。

當時母親一時害怕逃出屋外，警方找到她躲在農田雜草堆中，她竟咆哮拒捕，還緊咬警員大腿，使林姓女警大腿瘀青。雲林地方法院合議庭法官王子榮、黃震岳、詹皇輝今天依殺人未遂罪與妨害公務罪判處1年10月和拘役30日，緩刑5年。緩刑期間交付保護管束，實施義務勞務並接受親職教育；定期接受醫師治療。

合議庭指出，除對母親進行鑑定，確認精神疾病後，並調查其家庭狀況，發現這位母親平日除辛苦操持家務，且常陪女子作功課，愛護有加，依兩位小孩陳述，家中教養重任都在媽媽身上，還要承擔沈重家務，母親的付出讓小孩得以感受，這也是小孩即便經歷生死關頭，卻沒有埋怨母親，讓人覺得她患有身心疾病但仍努力做好媳婦、媽媽的角色，且其老公事後也原諒她。

法官曾問孩童「你幾歲時知道媽媽可能有身心疾病？」，孩子直率回說「我都沒有覺得她跟別的媽媽不一樣」，合議庭從這樣的回應得知她是位善盡責任的母親，只是一時身心出狀況，忘了「妳的孩子不是妳的孩子」，這是被告未來需要用更大力量去彌補與修復的課題。因而給予緩刑宣告，期待她能回歸家庭。

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