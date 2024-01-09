招團赴陸「參訪」還能抽頭1000元 雄檢起訴首件反滲透法

高雄地檢署外觀。記者張議晨／攝影

高雄地檢署偵辦大陸介選案，去年12月8日搜索三民區某旅行社王姓負責人等住所，帶回王男及證人等16人，王被控以「高雄基層交流參訪團」名義，招待里長前往北京參訪，6天行程只需繳交機票費，其他都由大陸支應，雄檢今偵結，依反滲透法、總統副總統選罷法起訴王男。

檢方調查，王男在三民區經營旅行社，也是某商圈發展協會理事長，去年7月起接受大陸政府單位委託，與北京市豐台區台辦取得聯繫，由陸方資助團費，請王男帶里長至大陸參訪。

去年7月間，王男以「高雄基層交流參訪團」名義帶著3名里長等17人前往北京，6日行程只需繳納機票錢，其他在當地食宿花費等都由大陸資助，王則可從中抽取1000元當作「利潤」。

團員抵達北京後，台辦人員陪同參訪，並藉著晚宴、交流座談會機會，趁機宣傳「兩岸一家親」，還要團員回台後附和「下架民進黨」。

檢調蒐證後，由雄檢主任檢察官李怡增、檢察官楊景婷去年12月8日指揮高雄市調處、高市警局仁武、鳳山分局搜索，帶回王男等12人到案，王因涉嫌招攬台灣人赴大陸旅遊，訊問後以10萬元交保候傳。

雄檢根據事證及證人供詞，認定王男招攬團員赴陸助選已構成反滲透法及總統副總統選舉罷免法，今偵結將王男起訴，但考量他認罪，且強調絕不再犯，建請法院審酌量處適當寬恕之刑。