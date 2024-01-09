基隆1里長組團赴陸檢認定助對岸介選 投票前4天起訴

目前被羈押中的基隆市吳姓里長，涉嫌接受中共對台工作機關指示、委託或資助，組團赴中國大陸旅遊時接受招待，對岸對台辦人員要求或誘使團員在2024總統大選支持特定政黨。基隆地檢署偵查後認定吳男犯行，在投票前4天，依違反反滲透法、總統副總統選舉罷免法起訴。

檢方起訴指出，吳男當選里長後，與大陸地區山東省煙台市台灣辦公室人員長期互動，明知中共政權對台工作機關關心並欲滲透台灣選舉，選前仍受煙台市台辦指示、委託或資助，鎖定里長為主要對象，招攬基隆市里長及親友共33人，參加中共政權或煙台市台辦出資招待的6 天5夜山東旅遊團，去年11月21日到26日前往大陸遊玩。

檢方估算當時行情，每人僅來回機票（含稅）即應支付約9800 元，但每名團員全程旅費僅需支付5500 元，顯以不相當對價遊玩。煙台市台辦除資助參加者機票價格不足部分，合計14萬1900 元外，並針對台灣選舉重要樁腳的12名里長，另給每人人民幣1100元，里長形同整趟行程無須支付費用。

檢方查出旅遊團員赴陸後即接受落地招待，旅遊過程中有大陸台辦人員陪同，大陸當地交通、景點、餐廳、住宿等費用，均由陸方全部支付，陸方並安排高檔飯店、豐盛飲食招待。

煙台市台辦前主任、現任主任、副主任、科長及山東省青島市台灣事務辦公室副主任等人均出席餐會，並向接受招待團員發表「兩岸一家親」、「兩岸和平」、「支持九二共識」、某黨「是自己兄弟、是我們自己的」、「兄弟如手足」、「不希望有戰爭」、「不希望打仗，戰爭很殘酷」、「要和平相處」、「要支持自己人」、「要支持改變現狀、能恢復兩岸交流的政黨」、不要支持某黨和「主張祖國分裂的政黨」、「不要支持主張台獨的政黨」、「我們都是一家人，支持讓我們生活比較安定的政黨」、「不要支持會帶來戰爭的政黨」、「大家要團結」，支持某黨，希望某黨可以勝選」等大陸官方立場聲明，以及如拜票的選舉性言論。

檢方指對岸人員要求、誘使團員在本屆總統、副總統及立法委員選舉中，支持特定政黨及該政黨推出的候選人，並反對、不支持特定政黨，吳男在場附和並與陸方人員共同拜票、助選，非法介選行為足使中共政權得以對我國進行統戰、滲透，影響台灣選舉及危害臺灣社會秩序。

檢方認定吳男涉犯反滲透法，受滲透來源指示、委託或資助拜票，以及反滲透法、總統副總統選舉罷免法、公職人員選舉罷免法，受滲透來源之指示、委託或資助，對於有投票權的人，行求不正利益，而約其不行使投票權或為一定行使等罪。

檢方偵查過程中，另查出吳男為某立委候選人助選，去年10月8日晚間佯稱「替兒子慶生」，在飯店設宴4桌，共支付4 萬600元餐費，免費邀宴地方上具有相當影響力的里長、友人及其家屬親友30多人。不知情的立委候選人也到場向赴宴者拜票，尋求支持，認定吳另涉犯公職人員選舉罷免法，對於有投票權之人，行求不正利益，而約其投票權為一定行使罪。