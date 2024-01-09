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投資送20萬「國安基金」 新北男被騙3百萬還想借警逮車手

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市51歲李姓男子日前加入LINE投資群組，對方誆稱只要儲值投資就可先領20萬元「國安基金」，李男匯款投資後果然真的獲利還領到20萬國安基金。於是陸續匯了300萬元並向代書借款欲繼續投資時，代書告知這是詐騙後李男才驚覺被騙氣的報警，板橋警方獲報前往埋伏，逮捕取款的張姓車手，詢後依詐欺罪嫌送辦。

據了解，家住土城的51歲李姓男子，日前在臉書上看到詐騙集團假冒名人刊登的投資廣告，李男點進連結後加入一個LINE帳號，對方私訊告知李男稱平台上儲值5萬元投資，就可以領取20萬元國安基金，李男不疑有他匯了5萬元投資後果然真的獲利，還領到20萬元的國安基金。李男見投資輕鬆獲利於是將這20萬元投入繼續投資。

詐團隨後又告知李男可在該平台上申購股票，接著又表示可以申購更多股票，李男沉浸在賺錢美夢中，一共匯款及面交共300萬元。接著欲在砸錢投資時因手頭已無現金，李男於是向熟識的代書商量借款，代書聽聞後立即告知這是詐騙手法，李男才驚覺遭騙立即報警。

板橋分局後埔派出所獲報後，請李男佯裝配合受騙，約定5日下午2時在板橋區重慶路府中商圈騎樓交付108萬元。警方佯裝路人在現場埋伏，見24歲張男上前向李男收款時，埋伏警員旋即上前表明身分將張男逮捕，並查扣2千元現金、手機1隻、名牌1個、印章1顆、假投資收據1張等物，詢後將張姓車手依詐欺罪移請新北地檢偵辦。

板橋分局長黃南山呼籲，投資千萬要注意，應由合法證券公司操作，勿輕信網路投資獲取暴利，高獲利必定伴隨高風險，聽到「保證獲利」、「穩賺不賠」必定是詐騙，不要輕信來源不明投資管道或網路連結，如遇到加「LINE」投資必為詐騙。

詐騙集團假冒投資顧問誘騙李男匯款。記者黃子騰／翻攝
詐騙集團假冒投資顧問誘騙李男匯款。記者黃子騰／翻攝
板橋警方逮捕出面取款的張姓車手。記者黃子騰／翻攝
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警方見張姓車手出面取款立即上前逮人。記者黃子騰／翻攝
警方見張姓車手出面取款立即上前逮人。記者黃子騰／翻攝

詐騙集團 國安 代書

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