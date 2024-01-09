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鄰散布退休高官「特權橫行」使用車位願和解 法務部前次長選擇撤告

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

法務部前常務次長朱楠與鄰居劉姓、吳姓夫妻因社區停車位有爭執，劉、吳在社區公共區域張貼朱濫用特權，朱提告誹謗，劉、吳夫妻檔被起訴。台北地院審理，朱與鄰居和解、撤告，法官判本案公訴不受理。

劉、吳與朱楠是位於台北市某大廈住戶，雙方因地下室停車位發生爭議，劉、吳明知大廈內有其他住戶在停車格停放2台車、或將多餘的停車空間外租，與政府官員權力行使無關，卻因與朱有糾紛，散布朱利用特權使用停車位。

檢察官指控，2022年10月，劉、吳在大廈前棟電梯、後棟電梯內張貼「在此回應12號車位朱楠先生……你家的車位是『車庫』，大家的車位是平面的『停車格』果然你是高官退休特權橫行」。

另貼「 你的停車格使用已屆滿32年，本大樓建築完成日期81年5月22日，你又有特權提早2年入住使用」、「請大家諒察你缺錢，如果高官缺錢，小老百姓大家都缺錢」。

劉、吳還貼「敬告D10住戶前法務部次長朱楠先生，本大樓B2停車場現在僅有你有特權，用一合法車格自用兼外租，坐收無成本之私利」等告示。

朱楠認為，劉、吳不實指摘他濫用退休政府高級官員特權，不當影響大廈各戶所受分配停車位的使用權限而牟利，提告加重誹謗，劉、吳被訴；法院審理，劉、吳與朱楠達成和解，朱也具狀撤回告訴，法官判本案公訴不受理。

法務部前常務次長朱楠。圖／聯合報系資料照片
法務部前常務次長朱楠。圖／聯合報系資料照片

車位 鄰居 提告

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