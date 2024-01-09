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新黨前秘書長看女星泳裝照說出「驚人言論」 性騷擾官司結果曝光

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新黨前秘書長看女星泳裝照說「桌子都硬了」 性騷擾官司結果曝光

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

新黨前秘書長楊世光在YouTube影片中，拿女星劉致妤穿泳裝的照片表示「不要流鼻血」、「桌子都硬起來了」，並用手敲桌底，台北市政府認定成立性騷擾裁罰1萬元，楊不服提行政訴訟，台北高等行政法院判決楊敗訴。圖／翻攝自楊世光YouTube頻道
新黨前秘書長楊世光在YouTube影片中，拿女星劉致妤穿泳裝的照片表示「不要流鼻血」、「桌子都硬起來了」，並用手敲桌底，台北市政府認定成立性騷擾裁罰1萬元，楊不服提行政訴訟，台北高等行政法院判決楊敗訴。圖／翻攝自楊世光YouTube頻道

新黨前秘書長楊世光3年前在YouTube影片中，拿女星劉致妤穿泳裝的照片表示「不要流鼻血」、「桌子都硬起來了」，並用手敲桌底，還說「我是羨慕你身材好」、「你玻璃心喔」等語，劉女申訴後，台北市政府認定成立性騷擾裁罰1萬元，楊不服提行政訴訟，台北高等行政法院判決楊敗訴，可上訴。

劉致妤前年向警方申訴性騷擾，指楊世光在YouTube頻道影片中的言論，令她感到不舒服及噁心，警方函轉市府調查，確定成立性騷擾案件，並裁處楊1萬元罰鍰，楊不服提行政訴訟救濟。

楊主張，他在頻道「楊世光的新視野」的影片發布於2021年12月14、23日，適逢新黨黨代表、黨主席選舉，他合理質疑參選黨代表的劉女，與選舉議題相關，屬於政治事務範疇的合理言論，沒有構成性騷擾，應受憲法高度保障。

楊認為影片是他針對候選和適任與否的資格而闡述個人意見，沒有損及他人人格尊嚴，或造成心理畏怖或冒犯，不能以劉女個人感受為判斷，並指市府裁罰處分有違誤，請求法院撤銷。

北高行地方行政訴訟庭指出，楊世光在影片中拿出劉女穿泳裝的照片，說道「不要流鼻血，桌子都硬起來了」、「親不親熱」、「能穿少不會穿多的」、「43歲夠辣」等語，還配合以手敲打桌子底部；另段影片則說「你玻璃心喔」、「我是羨慕你身材好，窈窕淑女，君子好逑，我是求之不得」、「搞不好照片外面穿更少我怎麼知道」等語。

北高行認為楊世光的言論內容涉及性議題，已經讓劉女感到冒犯，符合性騷擾，且雖然劉女曾為公眾人物，20多年求以主角身分演出多部賣座電影，並參與新黨黨代表選局，但不代表對於劉女的政治性言論即可無所限制。

北高行指出，楊志光言論雖然為政治性言論，但其中包括法院認定的性騷擾言論，已造成劉女人格尊嚴一定程度的損害，市府裁罰處分沒有違誤，判決楊敗訴。

影片 性騷擾 楊世光

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