航警護航親友超買815項菸酒無罪 羈押逾一個半月要求25.5萬補償金

時任航警局隊員廖志強被控2008年起利用職務、海關人員信任，購買超額菸酒，並趁親友、同事入境時幫忙夾帶，最高法院判無罪確定，他請求刑事補償金25.5萬元。示意圖／聯合報系資料照片

時任航空警察局保安大隊小隊長吳候泉、林建清及隊員廖志強被控2008年起利用職務、海關人員信任，購買超額菸酒，並趁親友、同事入境時幫忙夾帶2000多條香菸，3人最終無罪確定；廖志強曾被羈押51日，他聲請刑事補償，以每日5000元計算，共25萬5000元，台灣高等法院昨開庭，廖說羈押的痛苦無法用金錢衡量。

廖志強被檢方起訴貪汙罪嫌，並於2015年8月13日至同年10月2日羈押於看守所，共計51日；廖在庭上指出，他因為先前被羈押，之後法院判決無罪確定，導致他名譽受損，身心俱疲，羈押的痛苦無法以金錢衡量，他當然要以每日最高金額5000元來計算刑事補償金。

法官問及偵查中是否曾供述有請入境旅客通關幫忙攜帶物品，另是否知道請託帶入的物品是應稅的菸酒？廖志強指出，他確實有請旅客幫忙帶東西，而海關是隨機抽查，每個人都是抱著僥倖心態，「如果被查到就是會被課稅」。法官庭末諭知全案候核辦，結果將由合議庭評議後裁定。

檢方起訴指吳、林及廖清楚航警、海關人員同屬機場執法機關，業務往來頻繁，雙方有信賴尊重關係，若由航警陪同入境旅客通關，海關人員則不予檢查，3人利用親友入境時，到管制區的免稅店購買超額菸酒，再透過親友佯裝隨身行李，由他們陪同過海關規避查驗。

檢方控吳、林及廖從2008年開始，接連用類似手法將超買的香菸、威士忌等，事先放在準備好的空行李箱中，等入境親友抵達前往接應，多次夾帶闖關，出境後約在大廳碰面交還。

檢方根據刷卡消費紀錄，吳涉自2010年至2013年夾帶1207條菸、36瓶酒，廖2010年至2012年夾帶783條菸、32瓶酒等。廖一審有罪，二審認為航警與海關分屬不同機關，職務上無監督或隸屬，航警陪同入境旅客通過海關查驗台時，海關雖通常會「信任」航警不致違法，但若有疑仍會攔查，從卷內證據無從認定海關是否出自廖志強的言行而放行，改判廖無罪，最高法院駁回上訴，全案確定。

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