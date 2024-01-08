快訊

「3種壞習慣」比熬夜更傷肝！ 醫警告：最嚴重恐罹癌

羅致政捲謎片疑雲！「壹傳媒」總編邀一起找真相 赴羅辦被拒於門外

《新白娘子》隔30年同框 60歲「最美許仙」滿頭白髮真面目流出

區塊鏈平台「PolyMarket」涉開總統選舉賭盤 4賭客訊後請回

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

本周六就是總統、立委投票日，士林地檢署今指揮多處警察單位偵辦選舉賭盤案，區塊鏈平台「PolyMarket」涉開總統選舉賭盤，涉嫌以虛擬貨幣讓賭客對賭總統候選人勝敗，檢警查出有4名賭客涉嫌下注，總金額約1300顆穩定幣USDC，價值約4萬餘元新台幣，稍早賭客們由檢察官訊後均請回。

全台檢警偵辦選舉賭盤案，本月傳出「Polymarket」賭博網站，開設標題為「Taiwan Presidential Election：Who will win？」選舉賭盤，以柯文哲、賴清德、侯友宜3位總統候選人的勝選或敗選，做為賭博標的，並以虛擬貨幣穩定幣USDC下注，與公開不特定人對賭。

士林地檢署今指揮，北市內湖警分局、中正第一分局、台中市刑大偵查第一隊與第八隊，分別前往台北市、新北市、桃園市等5出搜索，並傳喚4名賭客到案說明。

檢方指出，溫姓、呂姓、林姓、許姓等4名男賭客，涉在PolyMarket下注行為，總金額約1300顆USDC，1顆USDC價值相當於1美元，換算約4萬餘元新台幣，已涉總統副總統選舉罷免法第88條之1第2項「選舉賭博罪嫌」稍早檢察官訊後釐清涉案情節，均請回，全案持續追查相關共犯，維護純正選風。

賭盤

延伸閱讀

影／德州撲克賭場藏身士林夜市藝廊 警破獲抓18人送辦

總統選舉賭盤熱 彰化檢警查獲利用通訊軟體簽賭站起訴7人

高雄美魔女經營桌遊館暗中叩客賭一把 警衝入逮6人

1注1萬！台南檢警調破獲網路選舉賭盤 主嫌裁押禁見

相關新聞

國軍士官疑盜賣軍機獲交保 檢方抗告成功3嫌逆轉收押

橋頭地檢署偵辦國軍士官疑似洩密約談多人到案，許姓、黃姓錢莊業者及陳姓、胡姓士官檢方訊後聲押，其中許男、黃女、胡男等人均獲...

看律政劇就懂司法？ 畫家法官郭豫珍捐獎學金鼓勵量刑研究

台灣高等法院法官郭豫珍去年於台北大學圖書館辦畫展，所得挹注警政署發給因執勤被殺警察遺眷年節慰問金公益專戶、台灣偏鄉兒童教...

區塊鏈平台「PolyMarket」涉開總統選舉賭盤 4賭客訊後請回

本周六就是總統、立委投票日，士林地檢署今指揮多處警察單位偵辦選舉賭盤案，區塊鏈平台「PolyMarket」涉開總統選舉賭...

質疑RISU性影像外流與爆料平台有關 男挨告司改會聲援

網路RISU社團日前出現大量性私密影像外流引發關注，一名汪姓男子深入探究後，發現RISU社團的管理員與某知名爆料網站部分...

騙市民花錢可緩拆違建 前議員林瑞圖助理收受50萬元判刑6月

台北市前議員林瑞圖的助理陳男，詐騙市民，佯稱可花錢打點建管處官員，緩拆違建，前後收受50萬元，全數自行花用殆盡，直到市民...

鄰居狂貼60張紙條逼修漏水 社維法送辦法官不罰

台中市張姓男子與林姓男子是鄰居，張被控從前年5月開始，利用漏水一事在林男住處外張貼60多張的紙條，要求修繕漏水，林向警方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。