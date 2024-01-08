區塊鏈平台「PolyMarket」涉開總統選舉賭盤 4賭客訊後請回

本周六就是總統、立委投票日，士林地檢署今指揮多處警察單位偵辦選舉賭盤案，區塊鏈平台「PolyMarket」涉開總統選舉賭盤，涉嫌以虛擬貨幣讓賭客對賭總統候選人勝敗，檢警查出有4名賭客涉嫌下注，總金額約1300顆穩定幣USDC，價值約4萬餘元新台幣，稍早賭客們由檢察官訊後均請回。

全台檢警偵辦選舉賭盤案，本月傳出「Polymarket」賭博網站，開設標題為「Taiwan Presidential Election：Who will win？」選舉賭盤，以柯文哲、賴清德、侯友宜3位總統候選人的勝選或敗選，做為賭博標的，並以虛擬貨幣穩定幣USDC下注，與公開不特定人對賭。

士林地檢署今指揮，北市內湖警分局、中正第一分局、台中市刑大偵查第一隊與第八隊，分別前往台北市、新北市、桃園市等5出搜索，並傳喚4名賭客到案說明。

檢方指出，溫姓、呂姓、林姓、許姓等4名男賭客，涉在PolyMarket下注行為，總金額約1300顆USDC，1顆USDC價值相當於1美元，換算約4萬餘元新台幣，已涉總統副總統選舉罷免法第88條之1第2項「選舉賭博罪嫌」稍早檢察官訊後釐清涉案情節，均請回，全案持續追查相關共犯，維護純正選風。