國軍士官疑盜賣軍機獲交保 檢方抗告成功3嫌逆轉收押
橋頭地檢署偵辦國軍士官疑似洩密約談多人到案，許姓、黃姓錢莊業者及陳姓、胡姓士官檢方訊後聲押，其中許男、黃女、胡男等人均獲交保，陳男請回；檢方不服、抗告，經高雄高分院撤銷發回，今橋頭地院重開羈押庭，許男、黃女、胡男等人裁定羈押禁見。
許姓、黃姓錢莊業者透過網路廣告，吸收軍人借款，等士官兵被高額利息壓到喘不過氣，再請欠債士官兵交付部隊相關資料抵債。
橋頭地檢署去年12月底指揮調查局國安站偵辦，搜索20處地點，帶回10多名士官到案，因仍有涉案人未到案，許姓、黃姓錢莊業者及胡姓、陳姓士官訊後被依貪汙及刺探軍情等罪嫌聲押，但3人獲10萬元至20萬元交保，陳男請回。
檢方不服抗告，高雄高分院認為全案仍有涉案人未到案，且黃女、許男、胡男被搜索時，查扣的手機相關聯繫資訊竟然恰巧都遭全然刪除，許男還將存檔硬碟丟至窗外排水溝。
高雄高分院認定交保3人均有滅證及串供可能，本月5日撤銷發回橋頭地院重裁，橋院今上午10點、下午3點、4點各開羈押庭，認定3人有滅證、串供疑慮，裁定羈押禁見。
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