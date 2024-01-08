質疑RISU性影像外流與爆料平台有關 男挨告司改會聲援

網路RISU社團日前出現大量性私密影像外流引發關注，一名汪姓男子深入探究後，發現RISU社團的管理員與某知名爆料網站部分重疊，於是發文質疑兩者關係，引起許多KOL和各大社群媒體轉傳，卻遭該爆料網站提告妨害名譽。新北地院今開庭，財團法人民間司法改革基金會派員到場關心，汪男主張自己無罪，表示己善盡查證義務，但保留和解空間。

去年5、6月間，RISU臉書社團爆發散播性私密影像事件，引發一連串的檢舉，汪男就是在此時加入網友撻伐的行列。後來汪男自行查出，RISU社團管理員與某爆料網站管理員有交集，甚至部分管理員同時涉及兩個社團，因此公開在網路上質疑該爆料網站是直接在經營或協助管理RISU這種外流私密影片，並形容這種勾當「可恥至極」，為此遭爆料網站業者提告。

今天開庭時，汪男認為RISU散布多人的私密影像，已與公共利益有關，且自己已盡查證義務，其律師也主張汪男行為是符合公共利益的合理評論，非刻意破壞爆料網站名譽，且當時正有多位民眾私密影像正在被散布，有其急迫性，因此在查證義務上應有所退讓。