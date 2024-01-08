鐵工廠負責人開總統選舉賭盤 彰檢起訴7人
李姓鐵工廠負責人涉嫌經營選舉賭盤，以總統大選結果為標的，吸引6名賭客下注，賭金共約59萬元。彰化地檢署今天表示，已依總統及副總統選舉罷免法起訴李男等7人。
台灣彰化地方檢察署今天發布新聞稿指出，李男以第16任總統副總統選舉結果做為標的，對外散布總統選舉賭盤訊息，去年年底開始接受賭客下注。
檢方指出，在彰化市開設鐵工廠的李男，透過智慧型手機通訊軟體聯絡林男、羅男等6名賭客，提供賭盤訊息並要求對賭，標的為總統候選人勝選得票數，賭客可自行決定簽賭金額。
檢方查出，賭客以口頭或傳訊息方式約定下注，不必先付賭金，待選舉結果出爐再結算，賭金共約新台幣59萬元。
檢方認為，李男涉犯總統及副總統選舉罷免法意圖營利選舉賭博罪，林男等6名賭客涉嫌選舉賭博罪，已依法提起公訴。
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