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騎車載小孩到總統府參加路跑 父親清晨酒駕判刑

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

胡姓男子清晨騎機載小孩到總統府參加路跑，但前晚喝酒未退，警方攔檢他，胡的酒測值測得每公升酒精濃度0.32毫克，依公共危險罪法辦；台北地院審理，法官查知胡有同樣前科，依累犯判他有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。可上訴。

39歲的胡有酒駕前科，經基隆地院判刑2月確定，2021年2月執行完畢；2023年10月21日晚間，胡在新北市住處飲酒，10月22日4時許，騎機車欲載小孩子前往總統府參加路跑，行經萬華區被警方攔查。

檢方偵辦，因胡有酒駕紀錄，5年內故意再犯有期徒刑以上的罪，聲請簡易判決處刑時，建議法院依累犯規定加重其刑。

判決指出，胡為智識正常的成年人，自應知酒精對意識能力具有不良影響，仍於服用酒類後貿然騎乘機車上路，考量胡犯罪動機，依法量刑。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

小孩 酒駕

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