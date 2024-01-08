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男子不滿被開罰單 竟將泥沙倒入警用安全帽罰2千

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

鄭姓男子被控不滿因交通違規遭警方開單舉發，趁警員離開警用機車去執行其他勤務時，將泥沙倒入警用安全帽內，導致警用安全帽無法立即使用影響勤務。台南地方法院法官認定鄭違反社會秩序維護法，裁罰2千元。

裁定書說，鄭姓男子於去年10月6日清晨3點15分，在台南市不滿遭警方依道路交通管理處罰條例舉發，趁警員離開警用機車前去執行其他勤務時，將泥沙倒入置於警用機車腳踏墊上警用安全帽內，導致警員返還機車停放處，欲騎用警用機車前往執行勤務，因警用安全帽無法立即使用而影響勤務遂行。

台南地方法院台南簡易庭法官經查，鄭的行為，雖尚未達強暴脅迫程度，但於警方執行職務時以不當行動相加，已影響警方勤務執行。

法官認為，鄭的行為違反社會秩序維護法第85條第1款規定，於公務員依法執行職務時，以顯然不當之行動相加，尚未達強暴脅迫或侮辱程度行為，並審酌鄭違序手段、違反義務程度、所生危害程度等一切情狀，裁罰2千元。

社會秩序維護法第85條第1款規定，按於公務員依法執行職務時，以顯然不當言詞或行動相加，尚未達強暴脅迫或侮辱程度者，處拘留或1萬2000元以下罰鍰。

鄭姓男子不滿因交通違規遭警方開單舉發，趁機將泥沙倒入警用安全帽內，導致警用安全帽無法立即使用影響勤務。台南地方法院法官認定鄭違反社會秩序維護法，裁罰2千元。圖／本報資料照片
鄭姓男子不滿因交通違規遭警方開單舉發，趁機將泥沙倒入警用安全帽內，導致警用安全帽無法立即使用影響勤務。台南地方法院法官認定鄭違反社會秩序維護法，裁罰2千元。圖／本報資料照片

台南 安全帽 警用機車

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