中國漁船插鐵管越界捕魚撞巡防艇 船長遭判刑7月

中國大陸漁船船長蔡文良為到台灣海域撈捕漁獲，非法入境越界捕魚，在船身插鐵管衝撞造成巡防艇船身損害，新竹地方法院依違反入出國及移民法與妨害公務罪判有期徒刑7個月。

判決書指出，蔡文良是中國大陸人民在福建省沿海海域捕撈漁獲為業，對於沿海海域究屬大陸地區或台灣地區管轄甚詳，且明知大陸地區人民入境台灣地區應通報，卻未依規定進入台灣海域進行捕撈漁獲。

判決書表示，蔡文良在去年9月間，駕駛漁船載16名中國船員從福建省石獅市岸際出發，擅自駛入新竹外海西北方11浬處，進入台灣公告禁止水域內捕撈漁獲，而蔡文良甚至於船身右舷處插滿鐵管，以防範台灣海巡人員登檢。

判決書指出，海巡署艦隊分署第12海巡隊巡防艇發現此船進入禁止海域拖網捕魚準備進行登檢，蔡文良要求船員將左舷處插鐵管，妨害海巡人員依法登檢，也衝撞巡防艇破壞艇身。

判決書說，海巡人員為避免遭衝撞落海或被刺傷只能向後撤離，海巡人員於執法過程中生命、身體安全造成極大危害。蔡文良駕船衝撞，造成巡防艇駕駛艙多處破裂變形，導致船體毀壞不堪使用，中國漁船船東事後和解賠償新台幣650萬元。