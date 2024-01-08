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士院法官蔡董被控陽明山強制猥褻女法官 5位法官聲請迴避

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

士林地方法院法官蔡明宏（已停職）捲入去年MeToo風波，遭控16年前在陽明山強制猥褻女書記官，2021年底又以類似手法猥褻女法官，士林地檢署日前偵結起訴，士林地方法院至少有5名法官聲請迴避，包含參與自律委員會、性平會或證人身分等，今法院開審查庭，僅傳被害人，被告蔡明宏預計1月22日出庭。

全案起源於，去年6月司法官論壇一篇「妳不孤單」爆料，爆料資深男法官「蔡董」，在2021年11月間開車載女法官上陽明山，到「中湖戰備道」旁，在車上涉性騷女法官不只一輪騷擾行為。當月蔡董也發文「我堅決反對任何形式的性騷擾，也不能容忍藉MeToo熱潮惡意潑穢尊嚴，在此發下毒誓：我如果有性騷行為，我用我全部生家性命賭上任何詛咒，但如果沒有性騷這事，那麼不道德抹黑的人呢？」

士林地檢署去年12月間偵結起訴，檢察官認定蔡姓法官對書記官、女法官涉犯強制猥褻罪嫌2罪，依法起訴，且犯後飾詞狡辯，毫無悔意，建請從重量刑。士林地方法院法官們得知此案起訴，經1個月，已有5名法官主動聲請迴避審理，法官包含曾經參與自律委員會、性平會或證人身分等。今士院開庭僅傳被害人到庭，被告部分則因辯護人時間，定於1月22日開庭。

檢方起訴指出，2007年11月7日晚上6時許，蔡時任行政庭長，藉口士院將舉辦淨山活動，開車載女書記官上陽明山，開往車稀少的避車彎，涉嫌按摩順勢從背後環抱，隔衣摸胸、搶吻、掀開毛衣頭貼胸部吸吮，女書記官氣憤質問「你不怕丟了行政庭長的位置？」 蔡回答「早就不想做了」蔡涉把頭埋入女書記官雙腿，持續為強制猥褻行為，喃喃自語稱「再5分鐘就好」女書記官衣衫不整，嚇得開車門逃出，蔡男怒視下又上車，由蔡男開車送回家。

女法官部分則是，蔡涉嫌在去年11月15日邀約女法官到陽明山上土雞城用餐，用餐後以類似手法開車至避車彎稱「頭暈需要暫時休息」涉柔捏女法官後頸肩膀說「很拍謝」，又用力揉捏女法官左手腕詢問舊傷，女法官哀求蔡開車下山，畏縮車門邊，蔡涉掐捏大腿隔褲子摳碰私處得逞，女法官驚恐翹腿防護，並稱下午要評議，拜託蔡趕快載她回士林地院，蔡才開車回法院。

法官蔡明宏遭控強制猥褻女書記官、女法官，今法院開庭。圖／翻攝士院30周年紀念專輯
法官蔡明宏遭控強制猥褻女書記官、女法官，今法院開庭。圖／翻攝士院30周年紀念專輯

陽明山 猥褻

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