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他開窗噴菸被攔結果酒駕扣車 馬上再騎機車又在同條路碰上警員

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南永康50歲洪姓男子昨天下午尾牙聚餐酒後開車、又一路開窗抽菸，復興派出所警員路過勝學路發現上前攔查，發現酒駕開單扣車。沒想到洪姓男子決定回公司改騎機車回家、又沒戴好安全帽，又剛好復興所另一名警員巡邏也路過勝學路碰到，再酒測又沒過依法扣車開罰，洪男直呼沒想到會這麼倒楣、應該不敢再鐵齒了。

永康分局表示，復興所警員陳彥廷昨日下午5點多巡邏行經勝學路，見一輛行駛中汽車「車窗沒關冒出陣陣煙霧」引人注目，原來是洪姓男子抽菸提神、不斷吞雲吐霧，上前攔查告誡時懷疑酒駕、酒測值達0.22，雖未達公共危險但已超過不能安全駕駛標準，立即開罰並扣車。

洪姓男子圖方便、折返附近公司騎代步機車回家，心想不可能再被警員攔查，再度走勝學路，沒想到又巧遇復興所警員陳政安，遠遠看見洪男安全帽未扣上帽扣，上前攔下見他臉色泛紅。洪連忙拿出口袋中紅單，表示自己汽車半小時前已經被警方查扣，哀求網開一面。

經再度酒測，洪男酒測值仍然超過不能安全駕駛標準，警員加碼再開紅單，機車查扣。警方表示，不論多寡只要飲酒就不該駕車上路，心存僥倖只會讓自己及其他用路人置身危險，警員請洪男乖乖坐車或走路回家。洪男無奈稱兩台車都被查扣，也沒車再上路了。

永康分局表示，正值進補及尾牙餐敘時節，民眾如食用含酒類料理或飲用含酒精飲料，不可駕駛汽機車上路，以免違規挨罰甚至觸犯公共危險罪，警方將持續落實轄區查緝，守護居民交通安全。

酒駕男開窗噴菸被攔扣車，再騎機車又在同條路碰上警員。記者周宗禎／翻攝
酒駕男開窗噴菸被攔扣車，再騎機車又在同條路碰上警員。記者周宗禎／翻攝
酒駕男開窗噴菸被攔扣車，再騎機車又在同條路碰上警員。記者周宗禎／翻攝
酒駕男開窗噴菸被攔扣車，再騎機車又在同條路碰上警員。記者周宗禎／翻攝

酒測 抽菸 酒駕

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