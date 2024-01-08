少年怨警態度差 2友燒警車洩憤

台中市朱姓男子涉嫌在第三警分局外的偵防車縱火，台中地檢署昨晚聲押他。圖／讀者提供 十七歲張姓少年涉詐欺車手案件，前天被台中市警三分局通知到案，詢後請回，他疑不滿員警「態度不佳」，向孫姓少年和十九歲朱姓男子抱怨，朱、孫二人昨天凌晨竟到分局門口縱火燒警車報復，幸被及時撲滅未釀重大災情。警方火速逮捕三人，檢方訊後依公共危險等罪聲押朱男獲准，二少年函送少年法庭審理。

台中市警三分局追查一起數十萬元詐款遭提領案，查出國中肄業的十七歲張姓少年涉案，前天通知到案說明；張結束警詢後，向十七歲孫姓死黨、十九歲朱姓友人抱怨警方「態度不佳」，孫、朱二人「情義相挺」，準備寶特瓶裝盛汽油，昨天凌晨零時許共騎遮住車牌的機車到三分局外，由朱將其中一瓶寶特瓶瓶口的衛生紙點燃，丟擲停在分局外的一輛偵防車。

二人縱火逃逸，民眾發現衝進警局報案，警方及時撲滅，事後調監視器追查，五小時後在西屯區某出租套房逮捕三人，搜出另瓶裝汽油寶特瓶。

警詢時張姓少年辯稱只是向朋友「吐苦水、發牢騷」，否認教唆縱火，孫、朱二人則說是「情義相挺」。全案依少年事件處理法、公共危險、妨害公務等罪送台中地檢署和少年法庭。

台中市少年警察隊長高嘉陽說，少年犯罪案件未增多，但少年犯罪情節加重問題讓人擔心；少年犯罪在國家立場是「行政先行」，少年涉犯刑案移送法院，後續以「輔導」為主，易衍生「少年犯罪不用關」的刻板印象。現代資訊流通快速，少年若未即時導正觀念，容易遭人利用成犯罪工具，如何避免少年犯罪情節變本加厲，需國家從教育面、立法面、輔導面著手。