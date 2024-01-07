少年車手疑不滿警員問案態度 友「情義相挺」分局外燒偵防車…遭檢聲押

台中市第三警分局外的偵防車今天凌晨傳出有人縱火，幸好有民眾即時發現後，由警員持滅火器滅火，經調查發現，案發前有兩名歹徒將裝有汽油的寶特瓶點燃後，擺放在偵防車下後逃逸，警方循線追出涉案張姓少年等3人，張辯稱是因警方態度不佳而起，涉嫌縱火的朱姓男子被警方依公共危險等罪移送後，台中地檢署在今晚5時許向台中地院聲請羈押，兩少年部分則仍在審理中。

台中地檢署表示，此案除了兩名少年移送少年法庭審理之外，另外涉案成年的朱姓男子由檢察官訊問後，認定有串證、滅證及再犯之虞，向法院聲請羈押，目前院方尚未裁定。

第三警分局外一輛偵防車在今天凌晨零時許傳出火警，有民眾發現後，趕緊通知警方到場，警員獲報後持滅火器將火勢熄滅，也通知消防隊到場勘驗，在偵防車的車側發現一個燃燒過的寶特瓶，經調閱監視器後發現，案發前有兩名歹徒騎機車到場，其中一人將寶特瓶擺放在偵防車的車側點燃，隨後二人即機車逃逸。

警方調閱監視器發現，涉案機車有遮掩車牌，今天清晨5時許，循線在西屯區將涉嫌縱火的孫姓少年（17歲）、朱姓男子（19歲）查緝到案，另查獲涉嫌教唆的張姓少年（17歲）。

經查，張姓少年被警方鎖定是涉及詐欺案件的車手，昨天才被第三警分局通知到案，製作警詢筆錄，未料張疑因不滿警員問案態度，離開分局後，找來孫、朱二人向警方報復，行徑十分囂張，全案經警詢後依公共危險、妨害公務、少年事件處理法等罪，移送台中地檢署、少年法庭偵辦。