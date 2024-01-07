快訊

藍營造勢神秘嘉賓登場！他第1次選舉站台獻給高雄 批綠吃銅吃鐵、胡作非為

最美國中生學霸是她 出道力拚北一女「沒男生OK」

超級星期天！國民黨南台灣怒吼大造勢 主持人宣布時代大道超過3萬人

少年車手疑不滿警員問案態度 友「情義相挺」分局外燒偵防車…遭檢聲押

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第三警分局外的偵防車今天凌晨傳出有人縱火，幸好有民眾即時發現後，由警員持滅火器滅火，經調查發現，案發前有兩名歹徒將裝有汽油的寶特瓶點燃後，擺放在偵防車下後逃逸，警方循線追出涉案張姓少年等3人，張辯稱是因警方態度不佳而起，涉嫌縱火的朱姓男子被警方依公共危險等罪移送後，台中地檢署在今晚5時許向台中地院聲請羈押，兩少年部分則仍在審理中。

台中地檢署表示，此案除了兩名少年移送少年法庭審理之外，另外涉案成年的朱姓男子由檢察官訊問後，認定有串證、滅證及再犯之虞，向法院聲請羈押，目前院方尚未裁定。

第三警分局外一輛偵防車在今天凌晨零時許傳出火警，有民眾發現後，趕緊通知警方到場，警員獲報後持滅火器將火勢熄滅，也通知消防隊到場勘驗，在偵防車的車側發現一個燃燒過的寶特瓶，經調閱監視器後發現，案發前有兩名歹徒騎機車到場，其中一人將寶特瓶擺放在偵防車的車側點燃，隨後二人即機車逃逸。

警方調閱監視器發現，涉案機車有遮掩車牌，今天清晨5時許，循線在西屯區將涉嫌縱火的孫姓少年（17歲）、朱姓男子（19歲）查緝到案，另查獲涉嫌教唆的張姓少年（17歲）。

經查，張姓少年被警方鎖定是涉及詐欺案件的車手，昨天才被第三警分局通知到案，製作警詢筆錄，未料張疑因不滿警員問案態度，離開分局後，找來孫、朱二人向警方報復，行徑十分囂張，全案經警詢後依公共危險、妨害公務、少年事件處理法等罪，移送台中地檢署、少年法庭偵辦。

台中市朱姓男子涉嫌在今天凌晨在第三警分局外的偵防車縱火，台中地檢署今晚聲押他。圖／讀者提供
台中市朱姓男子涉嫌在今天凌晨在第三警分局外的偵防車縱火，台中地檢署今晚聲押他。圖／讀者提供
台中市朱姓男子涉嫌在今天凌晨在第三警分局外的偵防車縱火，台中地檢署今晚聲押他。圖／本報資料照
台中市朱姓男子涉嫌在今天凌晨在第三警分局外的偵防車縱火，台中地檢署今晚聲押他。圖／本報資料照

縱火 監視器 車手 台中市 警察

延伸閱讀

影／少年車手氣警態度差 找人縱火焚台中三分局偵防車今落網

涉貪接受性招待…台南前局長陳凱凌已押1年 法官裁定再續押

聯華食品彰化廠大火釀9死 檢調查火災第一時間課長拒用滅火器

國中生割頸案 「乾妹」疑串證目擊者！警方搜索全被駁回 新北地院回應了

相關新聞

氣同居20天女友冷處理...暴走男一小時狂叩20通遭法辦

台中市莊姓男子與一名女子曾同居20天，但女子發現莊常情緒失控、暴走，前年底請莊先返家，不願再同居，未料莊男不顧女子意願，...

漏水忍10年爆發 他拿電鑽攻破鄰居天花板判刑又判賠

高雄謝姓男子不滿5樓的張姓鄰居害他家漏水，13年前曾提告求償敗訴，謝男隱忍10年爆發，揚言讓張「感受漏水的滋味」，持電鑽...

少年車手疑不滿警員問案態度 友「情義相挺」分局外燒偵防車…遭檢聲押

台中市第三警分局外的偵防車今天凌晨傳出有人縱火，幸好有民眾即時發現後，由警員持滅火器滅火，經調查發現，案發前有兩名歹徒將...

半夜穿雨衣搭計程車專程砸人玻璃 法官判拘役外加賠錢

許姓男子指與廖姓男子發生行車糾紛，半夜穿著雨衣掩飾身分，並持鋁棒打破廖男公司大門及外牆玻璃洩憤。基隆地院簡易庭依毀損罪判...

批陳其邁縱容城中城大火反遭搜索 一、二審都判她無罪

傅姓女子在臉書24個社團發文，稱造成46死的城中城大火是市長陳其邁縱容建商縱火，因正值2022年大選期間，經調查局蒐證後...

前SBL球隊幹部轉行賣車 缺錢靠「話術」騙倒客戶遭判刑

前SBL球隊劉姓管理幹部離職後轉行賣車，卻涉嫌以幫忙還清車貸名義請客戶多掏錢，結果僅繳納幾期車貸，餘款全被他花用殆盡，客...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。