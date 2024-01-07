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半夜穿雨衣搭計程車專程砸人玻璃 法官判拘役外加賠錢

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

許姓男子指與廖姓男子發生行車糾紛，半夜穿著雨衣掩飾身分，並持鋁棒打破廖男公司大門及外牆玻璃洩憤。基隆地院簡易庭依毀損罪判許男拘役45天，檢察官指許未與廖和解，犯後態度不佳，量刑太輕上訴，地院刑事庭審理後維持原判定讞。廖另提民事求償訴訟，地院判許要賠近3萬元。全案可上訴。

檢方起訴指出，許與廖並不相識，許在前年12月30日凌晨3點半多，搭計程車到基隆市七堵區廖所經營的電梯公司，身穿雨衣拿鋁棒敲毀公司大門及外牆玻璃，再搭同輛計程車離開。廖事後報案，警方查出許男涉案送辦，檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。

簡易庭法官指許男僅因認定廖是與他發生行車糾紛的人，就持鋁棒毀損廖的公司玻璃，實屬可議，處拘易45天，如易科罰金以1千元折算1天。檢察官認為，許男事後未補償廖男損失，顯見毫無悔意，應處更適當刑度，才能契合人民法律感情。

基隆地院刑事庭指出，原審認事用法並未偏執一端，有失輕重，也未逾越法定範圍，應予維持。檢察官指量刑過輕並無理由，駁回上訴，不得上訴。

廖男提起刑事附帶民事訴訟，向許男求償維修費用4萬1500元，內含材料費1萬3500元。民事庭法官指玻璃已使用10年，玻璃材料折舊後應為1350元，判決廖男可請求賠償金額為1350元材料費、2萬2000元工資及6000元加班費，合計2萬9350元。

許姓男子持鋁棒打破廖男公司大門及外牆玻璃，基隆地院依毀損罪判許男拘役45天。廖另提民事求償訴訟，地院判許要賠近3萬元。記者邱瑞杰／翻攝
許姓男子持鋁棒打破廖男公司大門及外牆玻璃，基隆地院依毀損罪判許男拘役45天。廖另提民事求償訴訟，地院判許要賠近3萬元。記者邱瑞杰／翻攝
許姓男子持鋁棒打破廖男公司大門及外牆玻璃，基隆地院依毀損罪判許男拘役45天。廖另提民事求償訴訟，地院判許要賠近3萬元。記者邱瑞杰／翻攝
許姓男子持鋁棒打破廖男公司大門及外牆玻璃，基隆地院依毀損罪判許男拘役45天。廖另提民事求償訴訟，地院判許要賠近3萬元。記者邱瑞杰／翻攝
許姓男子持鋁棒打破廖男公司大門及外牆玻璃，基隆地院依毀損罪判許男拘役45天。廖另提民事求償訴訟，地院判許要賠近3萬元。記者邱瑞杰／攝影
許姓男子持鋁棒打破廖男公司大門及外牆玻璃，基隆地院依毀損罪判許男拘役45天。廖另提民事求償訴訟，地院判許要賠近3萬元。記者邱瑞杰／攝影

檢察官 基隆 材料 計程車

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