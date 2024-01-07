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捏傷2歲童遭廢照 竹巿1幼兒園興訟敗訴確定

中央社／ 台北7日電

新竹巿1家私立幼兒園鄭姓園長（負責人）因2歲幼童丟擲衛生紙、濕紙巾，竟捏幼童大腿成傷。竹市府廢止幼兒園設立許可等，園方興訟求撤銷，一審敗訴提上訴，二審駁回確定。

判決指出，鄭姓園長為幼兒園負責人，於民國109年11月間在2歲專班清理幼生嘔吐物時，因某幼童持續丟擲衛生紙、濕紙巾等至嘔吐物處，經多次制止並帶離現場，幼童仍持續同樣行為，園長施力對幼童大腿兩側捏2次，致其挫傷。

刑事部分，鄭姓園長被依傷害罪，判處有期徒刑6月確定；行政部分，新竹巿政府做出行政處分，認定園長違反幼照法，4年不得進用或僱用，並廢止幼兒園設立許可及收回立案證書，園長不服，以其及幼兒園為原告，提起行政訴訟，請求撤銷。

園長主張，對幼童所為本意為警告，可能有控制力量失當情形，但並非惡意體罰，捏觸大腿行為預期能督促制止幼童當下失控行為。

園長表示，市府以對幼童管教行為屬體罰，以及先前曾經裁罰等理由，直接認定本件有侵害兒童權益行為，進而廢止幼兒園設立許可並收回證書，適用法律明顯有誤及違反比例原則，請求法院撤銷原處分。

一審台北高等行政法院認為，鄭姓園長是幼兒園負責人，對於幼童所為，已造成幼童兩側大腿挫傷，並經刑事法院判處罪刑確定，足以認定他有非屬情節重大的損害兒童權益行為，本件巿府做出原處分認事用法並無違誤，也沒有違反比例原則，判決駁回。

園長不服判決，提起上訴，二審由最高行政法院審理。二審日前駁回上訴，全案確定。

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