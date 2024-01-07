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批陳其邁縱容城中城大火反遭搜索 一、二審都判她無罪

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

傅姓女子在臉書24個社團發文，稱造成46死的城中城大火是市長陳其邁縱容建商縱火，因正值2022年大選期間，經調查局蒐證後，檢方依違反選罷法起訴，高雄地院以「選民有質疑權利」等理由判傅女無罪，檢方不服上訴，高雄高分院認傅女言論屬合理評論，維持無罪。

2021年10月14日，高雄鹽埕區城中城大樓失火，最終造成46人喪命。前年九合一大選前2月，傅女在多個藍營、韓粉社團發文，「笑死，高雄一堆浮屍，陳雞邁視而不見，……，城中城縱容建商縱火，燒死幾十人，假裝不知道，因為都是共犯結構吧？」

因貼文點名城中城大火是建商縱火，被陳其邁陣營提告，調查局資安工作站立案偵辦，並前往傅女家中搜索，帶回多項證物。

檢方認為城中城大火針對市府疏失部分已經簽結，傅女未經查證，發表言論不實，已有意圖使人不當選意圖，偵結依違反選罷法將她起訴。

高雄地院審理時，傅女稱城中城大火發生後，經過媒體多次報導，她是提出自己的疑問，並沒有散播不實言論。

法官認為，城中城大火案發後，社會對於市長是否應負政治責任有熱切討論，傅女評論陳其邁應擔負行政疏失、政治責任，並非毫無根據，根據她發文脈絡，並非惡意虛構發文。

法官認定，傅女發文內容屬於可受公評之事，是陳其邁競選時無從迴避的爭點，若對傅女入罪，恐對言論自由及相關言論產生寒蟬效應，傅女言論屬憲法保障範圍，不具真正惡意，判她無罪。

檢方不服上訴，主張城中城大火犯嫌經一、二審判決有罪，傅女仍捏造「城中城」案為「建商縱火」、「陳其邁縱容建商縱火」，並張貼於臉書社團，以致假訊息流傳，具有真正惡意。

但高雄高分院合議庭認為，雄檢曾對大火起因分五大案調查，最終以查無不法事證簽結，但仍有受災戶不滿，還有高雄市議員召開記者會質疑簽結原因，可見調查結果社會仍有反對意見，並不屬於「不可質疑的結論」。

合議庭認定，傅女是依據新聞報導，推論、質疑陳其邁對於城中城大火涉有相關責任，才發表相關言論，發言尚有一定事實根據，未脫離合理評論範疇，因此不具虛構事實的真正惡意，維持無罪判決。可上訴。

城中城大火造成46死、43傷，公祭時市長陳其邁前往高雄市立殯儀館致哀。本報資料照片
城中城大火造成46死、43傷，公祭時市長陳其邁前往高雄市立殯儀館致哀。本報資料照片

陳其邁 縱火

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