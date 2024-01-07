氣同居20天女友冷處理...暴走男一小時狂叩20通遭法辦

台中市莊姓男子與一名女子曾同居20天，但女子發現莊常情緒失控、暴走，前年底請莊先返家，不願再同居，未料莊男不顧女子意願，在短短一小時內，撥打女子20通電話，女子請朋友到場後，將莊男物品搬離，女子也提告跟騷法，台中地院依法判莊拘役15日，可易科1.5萬元。

判決指出，莊姓男子與一名女子曾是同居男女朋友，同居期間，莊男雖沒有暴力行徑，但常情緒失控、暴走，前年12月初二人發生爭執後，女子因擔心莊男情緒，沒有直言「分手」，但希望莊男搬離住處，「冷靜一下」，未料莊在短短一小時內，不顧女子意願，持續撥打女子手機20通電話。

女子因莊男的騷擾行為心生畏懼，找來友人幫忙，協助將莊男物品搬離，女子事後也向警方提告跟騷法。

莊男到案後承認，有打電話與傳訊的舉動，但辯稱沒有跟蹤騷擾前女友，「不知道她不想跟我見面」，他是因為想要跟前女友一起吃早餐，加上前女友要他到家裡拿東西，後來前女友「像變一個人」，怕前女友「有生命安危」，才會不斷傳訊與打電話。