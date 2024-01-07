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氣同居20天女友冷處理...暴走男一小時狂叩20通遭法辦

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市莊姓男子與一名女子曾同居20天，但女子發現莊常情緒失控、暴走，前年底請莊先返家，不願再同居，未料莊男不顧女子意願，在短短一小時內，撥打女子20通電話，女子請朋友到場後，將莊男物品搬離，女子也提告跟騷法，台中地院依法判莊拘役15日，可易科1.5萬元。

判決指出，莊姓男子與一名女子曾是同居男女朋友，同居期間，莊男雖沒有暴力行徑，但常情緒失控、暴走，前年12月初二人發生爭執後，女子因擔心莊男情緒，沒有直言「分手」，但希望莊男搬離住處，「冷靜一下」，未料莊在短短一小時內，不顧女子意願，持續撥打女子手機20通電話。

女子因莊男的騷擾行為心生畏懼，找來友人幫忙，協助將莊男物品搬離，女子事後也向警方提告跟騷法。

莊男到案後承認，有打電話與傳訊的舉動，但辯稱沒有跟蹤騷擾前女友，「不知道她不想跟我見面」，他是因為想要跟前女友一起吃早餐，加上前女友要他到家裡拿東西，後來前女友「像變一個人」，怕前女友「有生命安危」，才會不斷傳訊與打電話。

台中地院審酌，根據女子提供的微信對話記錄，發現女子已明確拒絕莊男致電，多次告知拒絕與莊見面或通話，但莊男仍漠視女子反對意思，持續傳送訊息、撥打電話，女子深受莊男行為干擾，心生不安、畏懼，還打電話向朋友求援，認定已影響女子日常生活，認為莊男行為已逾越一般所能容忍之界限，構成跟蹤騷擾行為，依法判拘役15天，得易科1.5萬元，可上訴。

台中市莊姓男子因不滿同居女友要求搬離，前年間對前女友不斷撥電話騷擾，台中地院判他拘役15天。圖／本報資料照片
台中市莊姓男子因不滿同居女友要求搬離，前年間對前女友不斷撥電話騷擾，台中地院判他拘役15天。圖／本報資料照片

女友 情緒 提告

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