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前SBL球隊幹部轉行賣車 缺錢靠「話術」騙倒客戶遭判刑

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

前SBL球隊劉姓管理幹部離職後轉行賣車，卻涉嫌以幫忙還清車貸名義請客戶多掏錢，結果僅繳納幾期車貸，餘款全被他花用殆盡，客戶不滿提告詐欺，一審法院依詐欺罪判劉8月徒刑，劉男上訴後，高雄高分院考量劉與客戶達成調解，改判6月徒刑，得易科罰金。

判決指出，劉男曾在某SBL創始球隊擔任管理幹部，2020年8月起，轉行到國產車廠擔任汽車業務。

同年9月間，楊姓婦人向劉男購車，車價為77萬9000元，楊女原想分期付款，由劉男協助貸款58萬元，分60期攤還，事後楊女兒子發現貸款要利息，請劉男協助取消分期，改為現金付清車款。

但劉男卻向楊女供稱提前繳清要付違約金，他願意幫忙代償車貸，不過楊女須依規定先繳納10萬元，等流程跑完後，公司會再將10萬元款項退還。

楊女一家不疑有他，將58萬元車貸及10萬元合計68萬元交給劉男，結果劉僅繳納14期車貸就未再繳納，楊女等人追討後，劉又退還8萬元，剩餘45萬餘元全被劉花用殆盡，氣得楊女一家對劉男提告

法院審理時，劉男坦承巧立名目向楊女家人詐取金錢；法官還發現劉並非行騙，先前就曾以投資主場活動等名目，向企業主詐取104萬元，被法院判刑8月，緩刑4年。

橋頭地院法官綜合事證，依詐欺罪判劉男8月徒刑，不得易科罰金，劉不服上訴，高雄高分院考量他與楊女家人和解，從輕改判6月，得易科罰金；至於前案詐欺，因未達成當時緩刑條件，緩刑已被撤銷，本案依法不得再宣告緩刑。可上訴。

高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影
高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影

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