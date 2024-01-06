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涉貪接受性招待…台南前局長陳凱凌已押1年 法官裁定再續押
台南市經發局前局長陳凱凌被控向廠商收賄，接受酒店飲宴及性招待，且以購置豪宅名義超貸，一審判他應執行8年，他及檢方均不服上訴二審審理中，惟陳凱凌羈押期限即將到期，台南高分院合議庭裁定他自本月19日起，延長羈押2月。
面對明年1月押期將屆，陳凱凌上月底當庭表示，知道犯錯了，也深感悔悟，懇求法官可以讓他交保，可以回家處理家務事。律師也說，陳凱凌被押已滿1年，考量其資歷並無逃亡之虞，可以附帶條件停止羈押，定期報到。但檢方表示，為確保審判的順遂，建請繼續羈押。
據調查，陳凱凌自前年底12月22日起，檢方偵查中即遭聲押獲准迄今，一審判他應執行8年，他及檢方均不服上訴二審審理中，期間多次聲請具保均遭駁回，羈押迄今已滿1年。
合議庭指出，陳凱凌因違反貪汙治罪條例等案件，前經本院認為他涉犯公務員利用職務上機會詐取財物等罪，犯罪嫌疑重大，符合刑事訴訟法中「所犯為死刑、無期徒刑或最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，有相當理由認為有逃亡之虞」，裁定自去年10月19日起羈押3月。
合議庭表示，羈押期限即將到期，經訊問陳凱凌，並聽取檢察官、辯護人意見後，認為他仍有繼續羈押的原因及必要性，裁定陳凱凌自今年1月19日起，延長羈押2月。
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