詐騙搭時事投資「大選專案」 裝潢工、退休女損失1430萬元

刑事局今天指出，總統及立委選舉將在1月13日投票，警方近期發現詐騙集團竟然將話術結合時事，推出「大選專案」吸引民眾假投資、真詐財，民眾也因為以往投資環境有大選紅盤行情，容易輕信交付財物。

警方表示，北部地區一名60歲林姓男子擔任裝潢師傅工作，去年9月開始使用臉書時，收到非好友私訊推薦投資公司的廣告，標榜「投資虧損不收手續費」、「多人學習」及合法立案資料等，林男自行上網查詢公司有營業登記，因此放心加入廣告所稱Line群組「泰賀投資」。

一開始林男觀望、參考股票分析，後來有投資專員Angela及自稱陳老師私訊林男，表示林男已經共同學習近1個月，可優先成為他們近期「大選投資專案」的VIP，對方指出總統大選將至，應提前布局且保證獲利，林男因為群組成員有人聲稱獲利，聽到投資專案心動不已，加入另外一個陳老師VIP投資學習群組。

Angela要求林男下載APP註冊，匯款指定帳戶可透過APP投資並即時顯示損益，去年9月底至10月中，林男透過ATM分別匯款共25萬元，至11月下旬投資平臺顯示已獲利超過2成，期間林男臨櫃匯款被行員、警方關心，仍依投資助理指示，堅稱是裝潢款項，再匯出380萬；對方又以匯款會受到「金管會監控」，提供「面交投資款項」服務，以規避被事後被審查為由，林男又3次面交近250萬元，直到12月底林男要提領本金及獲利，投資助理又要求先匯手續費，才驚覺可能受騙報案，但已損失近650萬。

南部60多歲退休吳姓女子，去9月透過臉書私訊的投資廣告，進入Line投資群組「H2兔步青雲」，一開始群組提供股票分析課程，一同上課學習的會員可以收到便利商店禮物卡，吳女收到禮物卡後，深信群組能免費學習、掌握投資先機。

去年11月份，群組投資助理Rober連繫吳女，表示吳女是「全勤學員」，優先獲得總統大選作為選股標的的投資權力，將提供大選專案供吳女參考，下載投資APP，虧損由公司吸收、獲利繳納利潤1成。

吳女曾收到超商禮物卡，對助理Rober話術深信不疑，利用網路銀行、臨櫃匯款等方式，匯款近310萬元到指定帳戶，匯款後隨即顯示在APP，讓吳女相信投資存在。詐團又不斷出話術，包括抽知名電子零組件公司的上市股票，卻又稱不慎抽中40張，須補資金以免衍生違約交割責任，吳女面交約470萬元現金，直到年底吳想出金，對方又要吳女先額外匯款獲益的1成，吳驚覺有異報警，總計她收到800元的禮物卡，卻損失780萬元。