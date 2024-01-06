獨／新舊制之爭！退休校警因這工作討回51萬勞退金差額

基隆市港西國小楊姓退休校警，在學校工作近20年，但退休只拿到41萬，因市府未經他同意將勞退金改為新制來算，他不服提告向學校追討，基隆地院法官認定他不只巡守校園，還負責國小操場、花圃雜草清除與花木修剪，符合「工友」的工作適用舊制，判決學校應依舊制給付差額近56萬勞退金差額。

楊男主張，他在民國92年8月1日至112年4月8日退休前，在基隆市中山區港西國小擔任校警，工作內容包含國小大操場周邊、遊樂場、中操場花圃之雜草清除與花木修剪，及校方臨時規定交待事項，與公立學校工友所辦理事務無異。

楊男說，他的工作應適用勞基法，但學校無視他選擇適用勞工退休金舊制，自95年1月1日起，強制他適用勞工退休金新制，並依勞工退休金條例為他提繳退休金，造成他僅能領取新制勞工退休金41萬8595元。

楊男認為應以舊制來算，他任職年資為19年又251天，退休前6個月的平均薪資為2萬5825元，依勞基法規定，學校給付他的勞工退休金應為90萬3875元。即2萬5825元×35個基數共90萬3875元，學校應再給付55萬9884元勞工退休金差額。

港西國小說，楊男任職港西國小期間，為擔任警衛之臨時人員，負責其本職相關工作，非屬技工或工友性質，依行政院勞工委員會（現已改制為勞動部）97年1月書函，公部門各業「臨時人員」自勞退條例施行後始適用勞基法，其退休金制度應一律適用勞退新制，學校並無給付他請求舊制退休金義務

但法官審理指出，楊男除擔任本職警衛人員工作外，尚有提供與工友工作性質相同勞務內容，工作內容及工作性質與工友較為相符，非單純警衛，因此符合行政院勞工委員會函所指「工友」屬性，技工、駕駛人、工友、清潔隊員，均可自87年7月1日起即已適用勞基法，因此楊男可適用舊制。

法官指出，依行政院勞工委員會86年指定金融及其輔助業等行業及醫療保健服務業之工作者、國會助理、公務機構技工、駕駛人、工友與公務機構清潔隊員等工作者適用勞動基準法。而公部門非依公務人員相關規定所進用之臨時人員，則自97年1月1日起適用勞動基準法。