騎士被攔拒酒測罰18萬 法院不挺警察：隨機恣意攔查不合法

台中廖姓男子騎機車被警方取締，以他酒駕拒測開單罰18萬，終身不得考駕照。廖不服提行政訴訟，法院勘驗密錄器，發現廖未發生事故也無致生危害合理懷疑，警員就上前質問「有無喝酒」，認為警方是隨機恣意對民眾過濾抽查，不符正當程序，攔查不合法，判撤銷原處分，可上訴。

經查，廖男2022年9月28日騎機車被太平分局攔檢，警方以他「駕照註銷仍駕駛機車」、「酒後駕車，拒絕酒測，10年內2次」、「酒後駕車，拒測，吊扣車牌2年」等違規舉發，並經台中市交通裁決處裁處廖罰鍰18萬元，終身不得考領駕照。

廖不服提行政訴訟，表示當時機車沒插鑰匙、未發動引擎，自己圖手牽車移動應不構成「駕駛」，且客觀上無已發生危害或依合理判斷易生危害，認為警員攔查不合法，自己沒受酒測義務，就無所謂拒測，主張原處分撤銷。

台中交裁處抗辯稱，從錄影畫面中，警方是以廖沒緊扣安全帽且有酒容才攔查酒測，有合理懷疑是機車易生危害，廖經警員告知拒測法律效果，仍選擇拒測，違規事實明確。

台中高等行政法院勘驗警方密錄器，發現廖男坐在機車上、亮起車燈並以右腳著地，警方對他比手畫腳後靠近問「你有喝酒嗎？」廖回「沒有啊，哪有？」警員再問「臉怎麼紅成這樣，你還騎摩托車」，廖就說「我牽去那而已」，警方隨即要求酒測，雙方就反覆爭執。

法院指出，警員攔查程序不合法，廖當時未發生交通事故、也無可能導致危害合理懷疑，警員卻無端攔檢，第一句話就職問「有無喝酒」，已屬「隨機恣意對民眾有無酒駕過濾抽查作為」，不符合警察職權行使法第8條第1項攔停的正當程序。