快訊

台南透天兇宅「1屋3死法」 網一看售價全炸了：3條命也壓不住

影／驚險！客機窗戶半空中「整片飛走」 美班機急返航降落

聽新聞
test
0:00 / 0:00

騎士被攔拒酒測罰18萬 法院不挺警察：隨機恣意攔查不合法

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中廖姓男子騎機車被警方取締，以他酒駕拒測開單罰18萬，終身不得考駕照。廖不服提行政訴訟，法院勘驗密錄器，發現廖未發生事故也無致生危害合理懷疑，警員就上前質問「有無喝酒」，認為警方是隨機恣意對民眾過濾抽查，不符正當程序，攔查不合法，判撤銷原處分，可上訴。

經查，廖男2022年9月28日騎機車被太平分局攔檢，警方以他「駕照註銷仍駕駛機車」、「酒後駕車，拒絕酒測，10年內2次」、「酒後駕車，拒測，吊扣車牌2年」等違規舉發，並經台中市交通裁決處裁處廖罰鍰18萬元，終身不得考領駕照。

廖不服提行政訴訟，表示當時機車沒插鑰匙、未發動引擎，自己圖手牽車移動應不構成「駕駛」，且客觀上無已發生危害或依合理判斷易生危害，認為警員攔查不合法，自己沒受酒測義務，就無所謂拒測，主張原處分撤銷。

台中交裁處抗辯稱，從錄影畫面中，警方是以廖沒緊扣安全帽且有酒容才攔查酒測，有合理懷疑是機車易生危害，廖經警員告知拒測法律效果，仍選擇拒測，違規事實明確。

台中高等行政法院勘驗警方密錄器，發現廖男坐在機車上、亮起車燈並以右腳著地，警方對他比手畫腳後靠近問「你有喝酒嗎？」廖回「沒有啊，哪有？」警員再問「臉怎麼紅成這樣，你還騎摩托車」，廖就說「我牽去那而已」，警方隨即要求酒測，雙方就反覆爭執。

法院指出，警員攔查程序不合法，廖當時未發生交通事故、也無可能導致危害合理懷疑，警員卻無端攔檢，第一句話就職問「有無喝酒」，已屬「隨機恣意對民眾有無酒駕過濾抽查作為」，不符合警察職權行使法第8條第1項攔停的正當程序。

法院也認為，廖跨坐機車以腳著地，就算有開車燈但畫面中未見有操控機車、藉動力行進，不能認為有駕駛機車行為。認定警員攔檢不合法，廖男無接受酒測義務，且廖無駕駛行為，判撤銷原處分。

台中市警局。記者曾健祐／攝影
台中市警局。記者曾健祐／攝影

酒測 駕照

延伸閱讀

影／高雄35歲機車男無照又酒駕 警要酒測他回：先問我媽

酒測前拿啤酒給友人喝…男涉湮滅證據被訴 因這理由判無罪

通緝男藏摩鐵吸毒 板橋警上門攔檢人贓俱獲

影／高雄男酒駕遭警攔嗆「讓你們罰100萬」 上銬秒變龜孫

相關新聞

獨／新舊制之爭！退休校警因這工作討回51萬勞退金差額

基隆市港西國小楊姓退休校警，在學校工作近20年，但退休只拿到41萬，因市府未經他同意將勞退金改為新制來算，他不服提告向學...

騎士被攔拒酒測罰18萬 法院不挺警察：隨機恣意攔查不合法

台中廖姓男子騎機車被警方取締，以他酒駕拒測開單罰18萬，終身不得考駕照。廖不服提行政訴訟，法院勘驗密錄器，發現廖未發生事...

宜縣議員參選人持槍遭判刑 同夥關人狗籠要錢下場出爐

宜蘭縣議員參選人魯秀傑犯非法持槍罪，遭判5年8月，同夥黃宏騏等5人更因賣車糾紛，將買家關進狗籠毆打恫嚇，分別依強盜罪遭判...

瘋狂砍10刀當場削掉女友鼻 姐弟戀釀殺機一二審都判8年

台中林姓計程車司機不滿大他7歲的王姓女友想分手，竟埋伏持西瓜刀猛砍她頭臉，王慘遭削掉鼻子、被載到山上潑汽油，林一度揚言要...

借款利息滾雪球 惡同事嗆「抓去賣器官」當父母面摑臉

余男先前向同事陳男借款5萬餘元，未料對方稱含利息已積欠9萬元，糾眾要求余男簽本票、恐嚇「不還錢就抓去賣器官」，見余男無力...

洛杉磯寄咖啡豆藏大麻花...美台跨國合作依收件地址逮2毒梟

王姓男子去年透過在美友人以咖啡豆名義，自美郵寄市值約1150萬元，重達5公斤多大麻花的國際郵件包裹來台，以20萬元代價，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。